Nuovo manto al Recchioni. La Fermana si allena alla Cops

In vista del doppio turno casalingo contro Fermignanese e Ksport Montecchio, la Fermana si allena alla Cops. Sono finiti nelle ultime ore allo stadio Bruno Recchioni i lavori al fondo in erba naturale che ha previsto prima il carotaggio, arieggiatura, semina e 180 quintali di terra e sabbia proprio per far tornare il fondo ad una condizione migliore di quella precedente. Le condizioni che si erano viste in occasione del match con il Fabriano Cerreto erano decisamente allarmanti e la società è intervenuta per cercare di porre rimedio alla situazione arrivata al limite. Da qui in poi il campo da gioco verrà utilizzato solo ed esclusivamente per le gare, per dar modo all’erba di attecchire. Neanche le consuete rifiniture del sabato si svolgeranno allo stadio con la Cops che torna ad essere, un po’ come avvenuto anche lo scorso anno quando è tornata operativa, il centro nevralgico del mondo canarino. Meglio il fondo in erba, seppur per nulla morbido della Cops, ad altri sintetici disponibili in giro anche per dare continuità al lavoro della squadra sull’erba naturale ed limitare al massimo anche le possibilità di infortunio. Squadra che in settimana ha lavorato per limare quegli errori che sono costati cari a Montegranaro. In primis il fatto di non aver trovato la rete in un primo tempo decisamente positivo oltre a rivedere anche la serie di errori fatti sul gol di Evangelisti. Tutto questo per evitare che questo possa ripetersi, magari proprio da domenica. Il clima all’interno della squadra sembra quello giusto, la continuità di risultati fin qui raggiunta sembra aver dato ulteriore fiducia. In settimana è tornato a lavorare con la squadra Cicarevic ed è una buona notizia in quanto si potrebbe rivedere quel trio offensivo che a Jesi mostrò di intendersi molto bene. In mezzo disponibile anche Nunzi come alternativa ai due di centrocampo titolari mentre Petronelli non è ancora abile e arruolabile mentre è in gruppo e disponibile Solmonte, sul quale c’è l’interesse neanche troppo celato di alcune squadre e la sua partenza non è affatto da escludere. Resta da vedere quale sarà la scelta tattica di mister Gentilini in vista di domenica prossima per affrontare il 4-3-3 della Fermignanese ma non è da escludere, visto il buon primo tempo di domenica, che si possa ripartire proprio dal 3-4-1-2 che a Jesi e nella prima frazione di Montegranaro ha saputo dare buone risposte in senso assoluto. Ricordiamo che domenica cambia l’orario e si gioca alle ore 14,30.

Roberto Cruciani