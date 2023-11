Nuovo mister per il Roccastrada

Diego Di Chiara è il nuovo allenatore del Roccastrada. Il tecnico orbetellano va a sostituire l’esonerato Roberto Giagnoni. La società biancorossa, che è terzultima in classifica nel girone G di Seconda categoria, aveva deciso di cambiare allenatore domenica sera dopo il pareggio contro la Nuova Grosseto Barbanella. Un punto che non aveva soddisfatto la dirigenza, con l’inizio di stagione del Roccastrada davvero al di sotto delle aspettative. Giagnoni quindi, che aveva iniziato la stagione, è stato sollevato dall’incarico e al suo posto è stato chiamato Di Chiara, reduce dall’esperienza in serie D nel Seregno dove aveva il ruolo di vice allenatore. Per lui subito uno scontro salvezza, domenica contro l’Alberese, ultimo in classifica.