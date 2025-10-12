Nuovo ospedale, i dubbi di Rf: "Si rischia solo ulteriore debito"

"Una struttura sanitaria per rispondere ai crescenti bisogni della popolazione e alle contune innovazioni tecnologiche". Del nuovo ospedale di Stato a San Marino si parla ormai da più di qualche anno. Nei giorni scorsi il governo ha accelerato. La modalità scelta per dotare il Titano di un ospedale all’avanguardia è la concessione di lavori pubblici con finanza di progetto. Una scelta sulla quale solleva molti dubbi Repubblica Futura. "La finanza di progetto è uno strumento che prevede – ricordano dal partito di opposizione – il finanziamento della struttura in concorso con privati i quali rientrano dei propri investimenti e traggono legittimo guadagno dall’esercizio della struttura finanziata. Posto che il nuovo ospedale non potrà essere pagato dalle attività dell’edicola e del bar, come un segretario di Stato ebbe improvvidamente a sostenere, è evidente che tale finanziamento dovrà provenire dalle attività sanitarie. Ragion per cui è ulteriormente necessario che il modello di sanità che si prospetta, ammesso che sia chiaro per chi ci governa, sia più che mai chiarito ai sammarinesi a partire da quali saranno i servizi sanitari che garantiranno, tramite forme di gestione privata propria della finanza di progetto, il rientro dei capitali investiti dagli stessi privati".

Se nessuna forma di gestione privata è prevista, "come qualcuno si è sempre affannato a sostenere, allora quella messa in campo non sarà finanza di progetto, ma la creazione di ulteriore debito per quanto si possano accampare le più stravaganti e creative modalità di successivo rimborso – dicono da Rf – C’è di più: lo strumento della finanza di progetto è regolato a livello normativo da decreto delegato del 2011, ma dalla sua introduzione non si è mai ricorsi a tale modalità di finanziamento per realizzare un’opera pubblica anche a causa, evidentemente, della difficile applicabilità di tale norma". Poi ancora. "Prima di prospettare inedite modalità di finanziamento e di produrre un bando per la realizzazione del nuovo ospedale, sarebbe quantomeno il caso di aggiornare una norma che, quando addirittura inapplicabile, è certamente ormai desueta nel contemperare le esigenze di rigoroso controllo pubblico con quelle dei legittimi interessi di eventuali finanziatori privati".