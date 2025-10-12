Acquista il giornale
  4. Nuovo ospedale, i dubbi di Rf: "Si rischia solo ulteriore debito"

Il partito di opposizione lancia l’allarme dopo la scelta dell’esecutivo di puntare sul project financing

di DONATELLA FILIPPI
12 ottobre 2025
L’ospedale di Stato di San Marino

"Una struttura sanitaria per rispondere ai crescenti bisogni della popolazione e alle contune innovazioni tecnologiche". Del nuovo ospedale di Stato a San Marino si parla ormai da più di qualche anno. Nei giorni scorsi il governo ha accelerato. La modalità scelta per dotare il Titano di un ospedale all’avanguardia è la concessione di lavori pubblici con finanza di progetto. Una scelta sulla quale solleva molti dubbi Repubblica Futura. "La finanza di progetto è uno strumento che prevede – ricordano dal partito di opposizione – il finanziamento della struttura in concorso con privati i quali rientrano dei propri investimenti e traggono legittimo guadagno dall’esercizio della struttura finanziata. Posto che il nuovo ospedale non potrà essere pagato dalle attività dell’edicola e del bar, come un segretario di Stato ebbe improvvidamente a sostenere, è evidente che tale finanziamento dovrà provenire dalle attività sanitarie. Ragion per cui è ulteriormente necessario che il modello di sanità che si prospetta, ammesso che sia chiaro per chi ci governa, sia più che mai chiarito ai sammarinesi a partire da quali saranno i servizi sanitari che garantiranno, tramite forme di gestione privata propria della finanza di progetto, il rientro dei capitali investiti dagli stessi privati".

Se nessuna forma di gestione privata è prevista, "come qualcuno si è sempre affannato a sostenere, allora quella messa in campo non sarà finanza di progetto, ma la creazione di ulteriore debito per quanto si possano accampare le più stravaganti e creative modalità di successivo rimborso – dicono da Rf – C’è di più: lo strumento della finanza di progetto è regolato a livello normativo da decreto delegato del 2011, ma dalla sua introduzione non si è mai ricorsi a tale modalità di finanziamento per realizzare un’opera pubblica anche a causa, evidentemente, della difficile applicabilità di tale norma". Poi ancora. "Prima di prospettare inedite modalità di finanziamento e di produrre un bando per la realizzazione del nuovo ospedale, sarebbe quantomeno il caso di aggiornare una norma che, quando addirittura inapplicabile, è certamente ormai desueta nel contemperare le esigenze di rigoroso controllo pubblico con quelle dei legittimi interessi di eventuali finanziatori privati".

