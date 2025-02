Nuovo sponsor. Cipriani corre forte. Anche Kia tra i partner

Nel giorno in cui il Ravenna si gioca il 1° round della semifinale di Coppa Italia contro la Lavagnese, e proprio nelle ore in cui viene portato a termine il trasferimento nella nuova sede sociale di via Raul Gardini, sul fronte commerciale il club giallorosso ha portato a termine una importante partnership col brand automobilistico Kia. La casa automobilistica sudcoreana, per il tramite della concessionaria Zeta Auto di Fornace Zarattini, diventa infatti da oggi nuovo ‘platinum partner’ del Ravenna Fc. "L’intesa con Kia e Zeta Auto – ha commentato il dg Paolo Scocco – rappresenta un passo significativo per il nostro club. Questo tipo di partnership è essenziale per la crescita del Ravenna Fc e per il suo ruolo sempre più centrale all’interno della comunità, mantenendo saldi i valori che ci guidano ogni giorno".