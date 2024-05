Nuvola trascina il Sorano in finale playoff. Castiglionese giù, Marsiliana e Montieri salve

Il Sorano vola in finale playoff del girone G di Seconda categoria, mentre la Castiglionese retrocede in Terza e il Montieri e la Marsiliana sono salve. Playoff e playout di Seconda hanno dato i primi esiti. In ottica promozione, nel girone G, il Sorano ha battuto 2-0 in casa il Caldana nella semifinale con una doppietta di bomber Andrea Nuvola. Ora domenica ci sarà l’atto conclusivo con la finale playoff contro l’Orbetello che ieri non ha giocato, essendosi già qualificato per la finale grazie alla regola della forbice. Domenica quindi grande match tra due protagoniste del torneo che si sono dovute accontentare dopo l’ottima stagione dello Scarlino. Sempre nel girone G, con Rispescia e Alberese che erano già retrocesse in Terza categoria, si giocava il playout tra Castiglionese e Marsiliana con i padroni di casa che si sono fatti beffare 2-1 da Vincenti e soci. Rossoblù che tornano così in Terza categoria. Per il girone C invece, grande salvezza conquistata dal Montieri che a Lajatico ha vinto 2-1 il proprio playout rimanendo in categoria e spedendo in Terza gli avversari al termine di una stagione sportiva difficilissima sotto molti punti di vista.