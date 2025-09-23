Nzola trascinatore, super sorpresa Lorran. Rimandato Semper, Tramoni in confusione

SEMPER 5,5 Incerto nel primo rinvio con i piedi, ma Politano lo grazia. Attento in tutte le uscite, però è poco reattivo sul gol di Spinazzola.

CANESTRELLI 6,5 Giganteggia sui palloni alti, imposta con autorevolezza la manovra facendo circolare la palla con grande pulizia. E propizia anche il rigore dell’1-1.

CARACCIOLO 7 Hojlund sfugge alla sua marcatura soltanto quando parte in fuorigioco. La prova del comandante nerazzurro in marcatura è da spellarsi le mani.

LUSUARDI 6,5 Due o tre passi avanti rispetto alla prestazione opaca contro l’Udinese. Quando si alza il coefficiente di difficoltà, l’italo brasiliano risponde presente.

CUADRADO 6 Si getta nella mischia con la voglia matta di aiutare i compagni a risalire la china. Mette lo zampino in tutte le ultime azioni offensive.

AKINSANMIRO 7 Il suo motore ruggisce come il V10 di Michael Schumacher ai tempi belli della Ferrari. Non cala di una virgola l’intensità della sua pressione, neppure quando intorno a lui il mondo rallenta per la fatica.

AEBISCHER 7 Palleggia con serenità e personalità, aumentando il ritmo quando lo chiede la gara e abbassandoli ogni volta che i compagni hanno bisogno di rifiatare.

MARIN 6,5 Ringhia e sbuffa su tutto ciò che indossa una casacca azzurra sul campo del "Maradona".

LORRAN 6,5 Bagna l’esordio in Serie A con una paio di ottime giocate tra la trequarti difensiva e quella offensiva, e soprattutto la rete della speranza nel finale.

BONFANTI 6,5 Tra i due, è l’esterno più bloccato e con maggiori compiti difensivi. Ma Cavallo pazzo ha un sinistro educato e una grande esplosività che tornano utili anche oltre la metà campo.

ANGORI 6,5 Bravissimo a credere nell’errore di Di Lorenzo e fornire l’assist del 3-2.

TRAMONI 5,5 Non riesce a scrollarsi di dosso le scorie di un approccio negativo con la Serie A. Il gol divorato nel finale grida vendetta.

MOREO 6 Gira un po’ troppo al largo dall’area napoletana, ma è comunque prezioso per la manovra.

MEISTER 5,5 Qualche pallone di troppo perso.

GILARDINO 7 Il suo Pisa ha perso e purtroppo, all’atto pratico, è il dato che conta di più. Ma poi, scendendo nei particolari della gara, scopriamo una squadra attenta, fisicamente alla pari con i campioni d’Italia, organizzata in modo quasi maniacale nelle coperture e nelle marcature e pungente ogni volta che ha la possibilità di affacciarsi in avanti. Andiamo a prendere la prima vittoria nel derby.

M.A.