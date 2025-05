Obbligatoria la presenza di giocatori formati nel club e in Italia. Verso la Serie A, le regole per la rosa

Con l’approdo nella nuova categoria, cambiano anche i paletti relativi alla composizione della rosa. Tra la Serie B e la Serie A ci sono alcune novità sostanziali da rispettare: quella di base è che l’organico dello Sporting Club non potrà superare le 25 unità. Ma le due appendici più importanti riguardano altrettanti specifiche categorie di giocatori: nell’elenco sopra citato devono essere compresi almeno 4 calciatori "formati nel club" e almeno 4 calciatori "formati in Italia". Guardiamo nel dettaglio cosa significano queste definizioni. Nel caso di atleti "formati nel club" si intendono tutti quei calciatori tra i 15 e i 21 anni, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per la squadra nella quale militano per un periodo - anche non continuativo - di 36 mesi.

Come si applica questa regola alla rosa nerazzurra? Considerando i rientri dai prestiti i giocatori che potrebbero essere inseriti in questa categoria sono: il difensore classe 2005 Francesco Coppola (tesserato nell’estate del 2022), il centrocampista 2005 Matteo Sala (acquistato nel 2023), il portiere croato Ante Vukovic (classe 2004), gli attaccanti Lorenzo Tosi (nato nel 2008), Tommaso Ferrari (classe 2006) e Louis Thomas Buffon (nato nel 2007). Per "calciatori formati in Italia" invece si intendono gli atleti che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive.

L’inserimento in questa lista è molto più semplice: basti pensare che una delle colonne dello Sporting Club come Marius Marin vi rientra, essendo approdato in Italia all’età di 18 anni, acquistato dal Sassuolo. Questa categoria quindi non impatta in modo sostanziale nell’allestimento dell’organico.

M.A.