Obbligatorio continuare la striscia positiva. Vigor, ora c’è da sfatare un tabù: "Vogliamo la prima vittoria in casa»

Nessuna distrazione per la Vigor, solo tanto lavoro per sfatare il tabù ’Bianchelli’. Il gruppo è sereno, d’altra parte le vittorie spazzano sempre via nubi e malumori.

Mister Magi vuol cavalcare l’onda, il tecnico intende approfittare del buon momento dei suoi e mettere altro fieno in cascina. Tra il dire e il fare però c’è di mezzo il Termoli, squadra ostica, come riconosce il direttore sportivo vigorino Roberto Moroni, che afferma: "È una squadra forte, a mio avviso più competitiva dello scorso anno. Ottimi giocatori, un allenatore espertoNel complesso una formazione del nostro livello – dichiara il ds rossoblu –. Speriamo di regalare la prima vittoria casalinga ai nostri tifosi. Non so dire perché non ci siamo ancora riusciti, le ragioni sono tante, ma il nostro cammino è sicuramente positivo".

Novità intanto per quanto concerne l’orario del match: in via del tutto eccezionale Vigor-Termoli si disputerà alle 15:30, su richiesta della società molisana. Intanto da oggi scatta la prevendita dei biglietti che terminerà domenica mattina alle ore 12.

Il botteghino ospite rimarrà aperto il giorno della gara. I biglietti riservati ai tifosi termolesi saranno acquistabili al costo di 10 euro. Ingresso gratuito per i ragazzi under 12.

