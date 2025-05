Oberdan Biagioni riflette sul futuro dopo la salvezza del San Marino

"Qualche giorno di tranquillità senza pensare a niente ci vuole, poi dopo tutto è possibile". Così, Oberdan Biagioni sul suo futuro sulla panchina del San Marino. I titani, grazie alla vittoria all’ultimo giro di giostra della regular season nel derby in casa dello United Riccione, hanno festeggiato la salvezza diretta. Evitando l’amara lotteria dei playout. Un traguardo importante e ora c’è attesa per capire quali saranno le intenzioni, pensando al domani, del presidente Montanari sul Titano. "Il presidente per gli allenatori è come fosse il papà, come l’allenatore lo è per i giocatori – dice Biagioni – A volte non è la distanza che fa sentire l’affetto di una persona. Lui fortunatamente ha un lavoro che non gli dà tanto tempo per poter gestire personalmente tante cose in squadra, però non ci ha fatto mancare niente e questa è la cosa più importante". In attesa di conoscere il futuro, si continua a festeggiare. "Diciamo che abbiamo avuto molti problemi durante l’anno – ammette il centrocampista dei biancazzurri Alessio Arcopinto – Siamo stati molto bravi a sopportare tutto, allenarci sempre più o meno con il sorriso, sempre a mille all’ora. E alla fine abbiamo tagliato il traguardo raggiungendo il nostro obiettivo".