Obiettivo centrato. Rigore parato, il portiere Ginestra: "Una bella prova da parte della squadra»

"Era importante vincere, era importante partire bene, perché il campionato di Eccellenza è sempre molto difficile e quest’anno lo sarà in modo particolare visti i valori tecnici di tutte le squadre in corsa". Parola di mister Lorenzo Ciattaglia all’indomani del successo interno del suo Matelica contro il Montefano. "Stiamo cercando di dare un’identità alla squadra – poi aggiunge il tecnico – e il gruppo lavora con entusiasmo. Siamo solo all’inizio, bisogna continuare a lavorare con continuità e con amore, come dico sempre ai ragazzi. Amore per quello che facciamo e amore per le persone con cui condividiamo questo percorso. Credo che sia la chiave di tutto". Uno dei protagonisti della vittoria nel derby è stato il portiere Paolo Ginestra (foto) che, nel finale, ha salvato il risultato con un grande intervento. "Cerco sempre di fare del mio meglio – spiega il numero 1 del Matelica –, non era facile in effetti prendere quel pallone, ma penso che i complimenti vadano a tutta la squadra perché ha fatto un’ottima prestazione contro il Montefano, che si è confermato in campo un avversario di grande livello. Noi sappiamo qual è il nostro obiettivo, vogliamo fare un campionato discreto e la strada intrapresa in questo avvio di campionato mi sembra quella giusta".

m. g.