Obiettivo Coppa Italia. Pistoiese, si fa sul serio. Ostacolo Tuttocuoio: "Attenzione massima»

"Siamo una squadra forte, ma ci troviamo in Serie D e qui non ci sono partite facili". Consapevolezza dei propri mezzi ma anche (e soprattutto) umiltà: è questo ciò che Antonio Andreucci chiede ai suoi ragazzi in vista dell’esordio stagionale che è finalmente arrivato. Questa sera, alle 20.30, il Melani ospiterà il debutto in gare ufficiali della Pistoiese che affronterà il Tuttocuoio nel primo turno di Coppa Italia Serie D. Un match che servirà per rompere il ghiaccio ma anche per testare la condizione degli arancioni a una settimana dall’inizio del campionato. "La nostra volontà è quella di passare il turno e non potrebbe essere altrimenti – ha esordito Andreucci –, ma in campo ci sono anche gli avversari. Sfidiamo un Tuttocuoio di valore, che ha giocatori di categoria e altrettanti giovani di prospettiva. Servirà attenzione perché è un impegno che non dovrà essere sottovalutato. Ci vuole rispetto per ogni squadra che affronteremo: siamo una squadra di Serie D, forte, ma pur sempre di questa categoria. È impensabile dominare novanta minuti o vincere tutte le partite, dovremo imparare a difenderci con ordine e anche a essere ’sporchi’ quando sarà necessario".

Nel corso del precampionato, Andreucci ha ruotato spesso i giocatori, rendendo difficile, se non possibile, definire un undici tipo ideale. "Finora abbiamo dato minutaggio a tutti i giocatori – ha confermato l’allenatore – i quali si sono applicati bene e con duttilità anche quando hanno dovuto ricoprire ruoli diversi. Non mi piace parlare di formazione tipo: naturalmente non potremo sempre stravolgere l’undici, ma voglio che i ragazzi capiscano che con me tutti possono essere presi in considerazione. L’ho già detto e lo ripeto, la rosa lunga è sempre un aspetto positivo per come vedo il calcio io. A livello di modulo dobbiamo sempre avere delle varianti, non ci dobbiamo fossilizzare su un unico schieramento".

Tra i dubbi che il tecnico della Pistoiese si porta dietro, uno riguarda la scelta dei portieri. Sia Arlanch che Giuliani hanno ben figurato in precampionato, ma solo uno potrà andare in campo. "Fin dall’inizio – ha detto Andreucci – la scelta è stata fatta su due 2007 di pari valore, che possano giocarsi il posto e alternarsi. Proprio per questo pensare che uno di loro possa fare quindici partite di fila è molto difficile. Sarà compito mio e dello staff capire i momenti opportuni nei quali schierarli. Per la mia esperienza un portiere al primo anno ’tra i grandi’ ha dei fisiologici cali e noi non dobbiamo mettere troppa pressione sulle spalle dei due ragazzi".

Per quanto riguarda le convocazioni, Andreucci ha portato con sé tutti e ventotto gli effettivi, compreso Boschetti, ormai prossimo al rientro. "Alberto ha avuto un infortunio particolare – ha sottolineato l’allenatore arancione –, uno stiramento tendineo che richiede tanto tempo. Da questa settimana si allena con noi, ha perso la prima parte della preparazione quindi dovrà lavorare per rimettersi in pari. È un giocatore che fa parte della rosa e la valutazione nei suoi confronti non è cambiata: è un calciatore di valore e quando sarà pronto lo terremo in grande considerazione. Si trova sulla via del recupero e spero che nelle prossime settimane possa essere pronto per giocare. La salute generale della squadra? Credo che sia merito anche dei giocatori. Alcuni stop, come quelli di Bastianelli e Cuomo, sono stati di piccola entità, mentre altri già da inizio ritiro stanno spingendo ad ottimi ritmi. Penso che ognuno abbia lavorato bene anche singolarmente ed è un merito che riconosco loro".

Michele Flori