Obiettivo dimenticare Viareggio. La Larcianese sfida il Castelnuovo

Turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza, con la Larcianese impegnata in casa allo stadio Idilio Cei, con inizio alle ore 14.30, contro il Castelnuovo Garfagnana. Nell’ultima giornata di campionato la squadra avversaria, allenata da mister Luigi Grassi, ha battuto (2-1) la Massese. In classifica il Castelnuovo Garfagnana è terzultimo in classifica con sei punti, che sono il risultato di una vittoria e tre pareggi. Nettamente migliore la classifica della Larcianese che ha dodici punti ed occupa la quinta posizione. I viola vengono dalla sconfitta subita domenica scorsa in trasferta sul campo del quotato Viareggio, ko arrivato nei minuti finali, quando la Larcianese era ridotta in dieci per l’espulsione di Marianelli. Un passo falso che non preoccupa. Per il gioco espresso e le occasioni avute da entrambe le formazioni, il risultato di parità avrebbe meglio rispecchiato l’andamento della partita. Infatti, alla squadra di mister Cerasa non è mancato il gioco che per ottanta minuti aveva costretto sullo 0-0 i padroni di casa. Poi è arrivata l’espulsione di Marianelli e un minuto dopo anche la rete del Viareggio con Bellomini. La seconda rete è arrivata in pieno recupero.

Per quanto riguarda la partita di questo pomeriggio nella squadra viola saranno assenti il centrocampista Marianelli, che dovrà scontare il suo turno di squalifica e l’attaccante Abdoulaye Ba, che lamenta un problema di natura muscolare. Due assenze contemporanee importanti per mister Maurizio Cerasa. Due giocatori, che in questa prima parte della stagione si sono distinti, esprimendosi su ottimi livelli di rendimento. Il resto della rosa sarà tutto a disposizione, anche il difensore Bagni che ha disputato una decina di minuti nella partita di domenica a Viareggio e che è rientrato da un infortunio lungo, che gli capitò nella fase finale della passata stagione.

Sicuramente sarà una partita equilibrata, dall’esito incerto, così come sono tutte le gare di questo difficile campionato di Eccellenza. Non deve ingannare la classifica del Castelnuovo Garfagnana perché viene dato in netto progresso ed il successo contro la Massese ne è la dimostrazione più evidente. Arbitrerà l’incontro il signor Manuel Marche della sezione di Siena, che verrà coadiuvato dagli assistenti Alessia Lisi della sezione di Empoli e Francesco Ballarino appartenente alla sezione di Firenze. Domenica prossima la Larcianese giocherà in trasferta sul campo del San Giuliano.

Massimo Mancini