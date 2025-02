Obiettivo Livorno. Domenica prossima l’attesa trasferta. Tifosi già mobilitati

Una volta archiviata la pratica Orvietana, per la Robur sarà tempo di derby e i tifosi bianconeri si stanno già mobilitando per seguire Magrini e i suoi ragazzi all’Ardenza di Livorno. Una gara che per il Siena mette in palio punti preziosi in ottica play off, ma che vale tanto anche per ciò che rappresenta. Non solo: la sconfitta maturata al Franchi nel girone di andata grida ancora vendetta. I Fedelissimi stanno organizzando dei pullman: la partenza è fissata alle 11,30 dalla sede del Club in viale Europa, 21; il prezzo è di 20 euro. Per prenotare è possibile inviare un messaggio al numero 393.2155202. Anche la Curva si sta preparandoalla trasferta al Picchi: ‘A Livorno tutti insieme in pullman!’ il messaggio della Lorenzo Guasparri. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i responsabili dei diversi gruppi.