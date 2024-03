Obiettivo play-off. "La strada è lunga. C’è ancora tempo prima dei verdetti»

Chiudesse oggi il campionato, il Signa, con i suoi 51 punti, per il meccanismo della forbice, negherebbe al Mazzola la post season, sono infatti 10 i punti di distacco tra seconda e quinta forza del girone. Ma mancano sei giornate al gong e per Stefano Scardigli, i giochi non sono ancora fatti; l’allenatore gialloblu predica quindi attenzione. "La strada è ancora lunga – le sue parole – credo che i verdetti finali li avremo non prima della penultima giornata. Sia noi che il Terranuova Traiana abbiamo già riposato, lo Scandicci no, ma al rientro dalla sosta si affronteranno proprio Terranuova Traiana e Scandicci (il Signa sarà impegnato sul campo della Lastrigiana, il Mazzola riposerà ndr), mentre noi ospiteremo il Terranuova Traiana all’ultima giornata, quando lo Scandicci osserverà il turno di riposo. E’ troppo adesso per immaginare una griglia play off".