Occasione Anticipo Spiv. Una vittoria per ripartire

Il campionato di Promozione manda in scena in questo weekend le gare della ventiseiesima giornata (nona del girone di ritorno). L’anticipo di oggi coinvolge un San Pietro in Vincoli che ha la possibilità di sfruttare il fattore campo e di allontanarsi dalla zona calda della classifica. Domani alle 14.30 scendono in campo tutte le altre.

San Pietro in Vincoli-Forlimpopoli. Oggi alle 15, l’undici di mister Dino Delmastio, che si è inguaiato da solo a causa di 4 ko consecutivi, gioca in pratica uno ‘spareggio’. I verdeblu sono al 13° posto con 29 punti, a +6 sugli artusiani, ma devono tenere d’occhio soprattutto il 16° posto occupato dall’Edelweiss Forlì, ora a quota 21. Se l’attuale margine di 8 punti dovesse scendere a 6, si riattiverebbe infatti il meccanismo del playout. All’andata, lo Spiv espugnò il ‘Filippi’ 2-1 con reti di Montemaggi e Mahmoudi.

Edelweiss Forlì-Cervia United. Il menù di domani comincia col testacoda in programma all’antistadio ‘Morgagni’ dove i gialloblù riprendono dopo il ko interno contro la Fratta Terme. Il 4° posto è ora in condivisione col Riccione, e insidiato a -1 dal Diegaro. I favori del pronostico restano comunque per la formazione di mister Montanari (entrato in regime di diffida, al prossimo ‘giallo’ scatterà la squalifica), anche se bisognerà prestare la massima attenzione, perché i forlivesi, terzultimi con 21 punti a -1 dalla zona playout, sono annunciati col morale alto dopo il successo casalingo con lo Sparta Castel Bolognese e, soprattutto, dopo quello corsaro di domenica scorsa col Diegaro. All’andata il Cervia vinse 3-1 con reti di Brando, Mazzarini e Pasolini.

Classe-Stella Rimini. Dopo l’ottimo pareggio strappato a Santarcangelo, i biancorossi – settimi con 37 punti – sono in fiducia. Da sfruttare le amnesie difensive dei riminesi, reduci da due 1-5 consecutivi, e in chiara difficoltà nella fase difensiva (57 reti incassate in 25 partite). All’andata, le reti di Scoglio e Andreani, non furono sufficienti per portare a casa la vittoria, che sfumò al 96’ per il 2-2 finale.

Sparta Castel Bolognese-Santarcangelo. I castellani dodicesimi con 30 punti, e coinvolti nella zona calda, non partono battuti contro la terza forza del campionato. Tanto più che i riminesi (3 pareggi consecutivi) sembrano aver smarrito la via della vittoria. All’andata il Santarcangelo vinse 2-0 con un gol per tempo.

Frugesport-Bakia Cesenatico. Il blitz di domenica scorsa a Forlimpopoli ha riacceso la fiammella della speranza. Al fanalino di coda, ultimo con 13 punti e a -9 dalla zona playout, servirà un mezzo miracolo, ma tanto vale provarci. All’andata, i gialloneri si svegliarono sul 4-0, segnando 2 reti con Negrini e Grandi, ma poi il Bakia si impose 5-2.

Sugli altri campi: Civitella-Savignanese, Fratta Terme-Bellariva, Riccione-Diegaro, Verucchio-Misano.