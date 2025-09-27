Occasione Recanatese. "San Marino ultimo?. Non bisogna fidarsi»

Sguardo d’insieme con Mirko Savini nel bel mezzo di questo tour de force: aver tenuto la partita in bilico a L’Aquila sino al 90’ non è da disprezzare, anzi: "Vero, ma perdere non piace mai a nessuno. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, probabilmente con l’unico rammarico di aver accusato un pizzico di timore iniziale verso l’avversario, comunque, specie in avanti, di grandissimo livello. Ci sono state anche sette o otto situazioni che dovevamo gestire in maniera diversa e dalle quali potevano scaturire delle opportunità ma, detto questo, la squadra mi è piaciuta, per spirito ed atteggiamento".

C’era e c’è apprensione per l’infortunio di Ghio che ha dovuto lasciare il campo non riuscendo nemmeno ad appoggiare il piede a terra. "L’auspicio, confortato anche dai primi riscontri avuti, è che si tratti di una forte contusione. Fortunatamente non ci sono rotture di alcun tipo ma dobbiamo essere cauti ed attendere il decorso per cui è un azzardo adesso ipotizzare i tempi di recupero. Cercheremo di valutare il tutto quotidianamente con lo staff medico".

Chiarella invece? "Sta meglio: domani non potrà essere dei nostri ma avremo davanti a noi una settimana normale che dovremo sfruttare al meglio. Al termine vedremo se sarà disponibile per Ancona o per il successivo match con l’Ostiamare".

Veniamo al San Marino partendo dalla considerazione che sarebbe deleterio farsi ingannare dagli zero punti attuali dei titani. "Infatti è una classifica assolutamente bugiarda per loro. Sono una compagine con discreti numeri tecnici, buon palleggio e che sinora si è sempre giocata le partite. Penso che le loro difficoltà siano principalmente legate alla mancanza di risultati".

Qualche individualità da temere in modo particolare? "Generalmente guardo sempre al complesso della squadra che cerca un calcio propositivo e su questo dobbiamo prestare la massima attenzione. Potrei accennare a Visconti che è un giocatore molto interessante (centrocampista 25enne con tante presenze in Lega Pro con Lucchese e Piacenza ndr) ma lo spessore della rosa è di rilievo".

Da segnalare che proprio nei giorni scorsi il ds Daniele Deoma ha perfezionato l’acquisto dell’attaccante classe 2000 Lorenzo Babbi, cresciuto nel Cesena e che ha indossato, tra le altre, le maglie di Forlì, Corticella ed Olbia. In rosa anche Alessio Gulinatti, in uscita dall’Ancona ed il portiere Gabriel Meli, protagonista in giallorosso, nella sciagurata stagione 2023-24, quella della retrocessione dalla C. Attiva la prevendita sul circuito Vivaticket ed alla Tabaccheria Menghini con i biglietti che non si possono acquistare allo stadio.