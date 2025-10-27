Occasione sprecata. Troppi errori Correggese fa pari

CORREGGESE 1 SASSO MARCONI 1

CORREGGESE (4-3-3): Narduzzo; Truzzi, Giorgini (15’ st Zarrillo), Ferraresi, Panizzi; Galli, Pampaloni, Errichiello (28’ st Cappelluzzo); Siligardi (40 st Calì), Berni (20’ pt Taparelli), Arrondini. A disp. Mantini, Gualdi, Carini, Squarzoni, Ghizzardi. All. Domizzi.

SASSO MARCONI (4-1-3-2): Celeste; Barattini, Tarozzi, Cinquegrana, Gobbo (29 st Prasso); Geroni (1’ st Bonfiglioli); Merighi (38’ st Ghebreselassie), Galassi, Gamberini; Leonardi (42’ st Marra), Pirazzoli (32’ st Armaroli). A disp. Albieri, Zanini, Apicella, Mazia. All. Farneti.

Arbitro: Dell’Oro di Sondrio (Gneo e Venturini).

Reti: pt 7’ Ferraresi, 24’ Gamberini.

Note: spettatori 350 circa. Ammoniti Giorgini, Pampaloni, Tarozzi, Prasso, Bonfiglioli e Domizzi, tecnico Correggese. Angoli 4-5, rec. 1’+6’.

Una partita divertente, con tante occasioni da una parte dall’altra, terminata 1 a 1 e con le due squadre soddisfatte a fine gara di risultato e gioco. Arbitraggio modesto: a metà ripresa segnala lui con un braccio un fuorigioco al guardalinee che alza la bandierina, ma poi lui non fischia. Rischia Pampaloni, quando lo prende per un braccio, con Dell’Oro che gli mostra solo il cartellino giallo. La Correggese parte fortissimo e costruisce quattro occasioni da gol in 9 minuti: al 3’ un tiro di Truzzi fa la barba al palo, al 6’ Arrondini spara forte ma colpisce il portiere, mentre al 7’ arriva il gol. Punizione dalla destra da 30 metri, con Ferraresi che salta più in alto di tutti e incorna. Al 9’ il bravo Celeste mette sopra la traversa una bordata di Siligardi. Quando pare essere tutto in discesa, sulla destra se ne Barattini che crossa rapido: la palla sembra tagliare l’area, ma sul secondo palo arriva di testa Gamberini per l’1 a 1. Al 38’ Geroni impegna Narduzzo con una punizione da 40 metri. Anche la ripresa propone azioni a fisarmonica, con la Correggese vicina al gol almeno tre volte, ma con il Sasso Marconi mai domo e a sua volta pericoloso in cinque occasioni. "Del primo tempo sono molto contento – dice mister Domizzi – della ripresa un po’ meno. Dovevamo chiuderla subito e invece il loro gol li ha rimessi in corsa. Però il pareggio non è da buttare. Spiace solo che proprio a fine partita si sia infortunato Galli: temiamo una distorsione, ne sapremo di più in settimana".

Claudio Lavaggi