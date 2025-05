Offerta di 300mila euro per la Civitanovese dalla Cosmo srl: il sindaco Ciarapica media

Ha lasciato un po’ tutti a bocca aperta l’offerta economica indirizzata all’attuale società della Civitanovese. Una cifra che, stando ai ben informati, ammonterebbe a 300mila euro e per un titolo sportivo di un club di Eccellenza non si tratta proprio di bruscolini. A presentarla è stata la "Cosmo srl", un’azienda di costruzioni che si occupa di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, recupero e risanamento edilizio, ristrutturazione urbana ed impianti tecnologici. La Cosmo, che ha sede legale a Pompei e quella operativa a Scafati (nel Salernitano), lunedì scorso ha inviato una lettera di manifestazione di interesse alla Civitanovese, mettendo sul piatto quella cifra.

Nei giorni precedenti si era parlato di un consorzio di imprese edili, mentre poi è spuntato il nome di un’azienda sola, appunto la "Cosmo". Tuttavia, l’azienda campana fa realmente parte di un consorzio: potrebbe trattarsi di "Unyon Consorzio Stabile Scarl", con sede nella stessa Scafati e a Roma. I proponenti, nella loro missiva, avrebbero dichiarato di voler mettere in piedi un progetto pluriennale con l’ambizione di riportare la Civitanovese in categorie superiori e su questa operazione c’è il bene placito del sindaco Fabrizio Ciarapica, che ha assunto un ruolo da intermediario.

Il primo cittadino sarebbe stato il primo ad aver incontrato i rappresentanti legali della realtà interessata, poi avrebbe proposto un incontro con l’attuale dirigenza rossoblù. Sull’altro versante, il patron Mauro Profili resta in silenzio e medita sul da farsi. La questione è in mano a commercialisti e avvocati che ha incaricato. Qualche suo collaboratore gli avrebbe consigliato di accettare l’offerta che arriva dalla Campania, ma per il patron non sarebbe semplice lasciare il club. Comunque, in caso valutasse positivamente la proposta, la Cosmo si riserverebbe dieci giorni per condurre le verifiche contabili del caso.

I tifosi rossoblù sono in attesa di ulteriori sviluppi. Sul web non manca lo scetticismo di chi non è convinto da soluzioni provenienti da fuori regione. Nel frattempo, si sa poco sul discorso relativo alla squadra. L’argentino Rasic si allena con la Juniores, mentre tutti gli altri giocatori sono a riposo, aspettando comunicazioni. Passalacqua vanta richieste da molti club di Eccellenza come Trodica, Sangiustese e Chiesanuova.