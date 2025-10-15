Offese discriminatorie da parte dei tifosi nei confronti di un calciatore avversario in Prima Categoria. Insulti razzisti al bomber: reagisce e viene espulso

Ancora un deprecabile episodio di razzismo sui campi di gioco. Nel secondo tempo del derby di Prima Categoria tra Valle Olona e Marnate Gorla (vinto allo scadere 1-0 da questi ultimi, in testa al campionato) alcuni tifosi della squadra ospite avrebbero messo nel mirino Diao, attaccante dei padroni di casa poi espulso nell’infuocato finale di partita per aver reagito agli insulti, uno dei 6 cartellini rossi mostrati dal direttore di gara Ahmed Elnahif di Abbiategrasso. "Al triplice fischio Diao è andato verso quei supporter che lo avevano offeso e si è preso anche l’espulsione", la versione della società di casa. Una decisione dell’arbitro che ha pure innescato una rissa vicino gli spogliatoi.

"Gli insulti razzisti sul campo di calcio segnale grave e inaccettabile - il commento di Dario Moretti, assessore allo sport di Fagnano al portale ilbustese.it- Il calcio dovrebbe essere un momento di unione, rispetto e sportività, non un terreno per l’odio e la discriminazione. È fondamentale da parte di tutti prendere una posizione netta, intervenendo con decisione per educare, punire i responsabili e difendere i valori fondamentali dello sport e della convivenza civile".

Anche i dirigenti delle due società hanno voluto da dire la loro, condannando quanto accaduto: "Il nostro calciatore durante tutto il secondo tempo è stato preso di mira da tre o quattro tifosi avversari, non di più - racconta il presidente del Valle Olona, Berti -. Il ragazzo ci ha detto di essere stato apostrofato con “negro di m...” e “mangia banane”. Il direttore di gara avrebbe dovuto interrompere la partita ma non l’ha fatto. Stiamo cercando di capire con la Federazione come mai il protocollo non sia stato applicato".

Più cauta la versione sul fronte Marnate Gorla: "Sono dispiaciuto per l’ accaduto perché sono cose che sui campi non dovrebbero mai succedere - dice il patron Bernasconi -. Si è trattato di un’escalation, ma non ho la certezza della cronologia dei fatti. Avessi sentito io dei cori sarei intervenuto in prima persona". L’ultima parola spetta al giudice sportivo che si pronuncerà nelle prossime ore basandosi sul referto arbitrale.

