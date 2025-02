Oggi al don Mauro Bartolini arriva il Fossombrone. Atletico, il mister: "L’obiettivo resta la salvezza»

Anche il campo in erba sintetica del Don Mauro Bartolini ieri è stato messo a dura prova dal maltempo e dalle abbondanti pioggia che sono cadute nel Piceno nelle ultime ore, ma si spera che oggi il terreno di gioco sia meno scivoloso di quanto appariva nella serata di ieri.

L’Atletico Ascoli, infatti, ha necessità di far risultati nella sfida contro la ‘bestia nera’ Fossombrone in programma oggi pomeriggio alle 14.30. A presentare le insidie dell’ennesimo derby stagionale è stato ieri l’allenatore bianconero Simone Seccardini al termine dell’allenamento di rifinitura.

Mister Seccardini, meritato pareggio de L’Aquila ha aumentato la consapevolezza nei mezzi di questa squadra?

"Un pareggio meritato che è frutto del lavoro che stiamo portando avanti da diversi mesi. I ragazzi non sbagliano mai approccio alla seduta d’allenamento quotidiana e questo è determinante per offrire prestazioni di livello. La costanza e l’impegno sono fondamentali per continuare a crescere e ogni risultato positivo è una conferma che la strada intrapresa è quella giusta".

Arriva la partita con il Fossombrone. Una delle squadre che storicamente ha messo più in difficoltà l’Atletico. Che partita si aspetta e cosa dovrà fare la squadra per portare a casa i tre punti?

"Affrontare il Fossombrone è sempre molto complicato. La squadra e lo staff sono sempre allineati in un’unica direzione. Hanno una chiara identità che rende ogni loro partita una sfida difficile da affrontare. Nella corso della gara dovremo sicuramente avere una percentuale molto alta di duelli vinti".

Domenica scorsa occasione dal primo minuto per il neo arrivato Ascoli. Come valuta lo stato di forma dei nuovi acquisti e il modo in cui si sono integrati nel gruppo?

"I nuovi arrivati si sono integrati molto bene sotto tutti i punti di vista. Sono entrati subito nel gruppo con grande impegno e professionalità. La società e il direttore sono intervenuti sul mercato nella maniera corretta, apportando calciatori che possono darci concretamente una mano. Ora non resta che raggiungere il prima possibile l’obiettivo primario che ci siamo prefissati, ovvero la salvezza".

Valerio Rosa