Oggi alle 15 al mancini. Il Fano cerca di andare in "porto». E’ in arrivo l’altra Senigallia

Dopo l’abbandono dell’Alma Juventus resta solo il Fano Calcio (nella foto schierato in campo domenica scorsa a Vallone) a vestire la divisa granata. I fanesi saranno in campo questo pomeriggio alle 15 allo stadio "Mancini" (ingresso gratuito) contro il Real Porto Senigallia per la 20a giornata del campionato di Terza Categoria. Mister Luca Spendolini dovrà ancora fare a meno degli infortunati da lunga data Sabatini e Guei, mentre deciderà solo all’ultimo minuto l’impiego del terzino Incerti che si è fatto male alla schiena durante gli allenamenti di questa settimana.

Il giocatore potrebbe recuperare in tempo per oggi, mentre partirà dalla panchina Giovanelli, uno dei due capocannonieri del Fano con 14 reti a testa. Al suo posto il tecnico fanese potrebbe far partire titolare il cubano Joel Apezteguia che finora ha sempre svolto con grande dedizione la funzione di rincalzo e che oggi potrebbe fare coppia con Gueye in attacco. In questo caso con mansioni più da centrocampista giostrerebbero Palazzi e Niang, mentre Omiccioli funzionerà come al solito da regista arretrato. Quando siamo ormai giunti ai due terzi del campionato il Fano Calcio è saldamente in testa alla classifica, ma una ulteriore vittoria consentirebbe ai granata di affrontare con meno patemi le prossime tre gare tutte in trasferta.

s. c.