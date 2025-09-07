Oggi alle 15. Il diesse Gigli sul match contro i rossoblù:: "È un Montefano conspevole dei suoi mezzi, ma servirà una prestazione impeccabile»

"L’esordio è contro un avversario molto forte, tra i migliori del campionato avendo una rosa di grande livello e un tecnico esperto e bravo". Lorenzo Gigli, diesse del Montefano, parla della sfida interna con la Sangiustese, calcio d’inizio alle 15. "In fondo – aggiunge – dobbiamo pensare che saranno difficili tutte le partite e quindi ogni volta dovremo farci trovare pronti". I viola sono reduci dalla sconfitta interna con il Chiesanuova in Coppa Italia. "Ecco, quella partita deve toccare lo spirito di rivalsa nei ragazzi perché siamo rimasti senza niente in mano dopo una bella prestazione, ma è una gara che ci ha dato consapevolezza del nostri mezzi". I viola non potranno contare sullo squalificato Frulla, deve scontare un turno di squalifica, e sono indisponibili Straccio e forse Angelucci, gli altri saranno a disposizione dell’allenatore Lorenzo Bilò. "Noi – aggiunge il diesse – dovremo stare attenti in fase difensiva e nel contempo cercare di mettere in pratica quanto preparato in settimana dove i ragazzi si sono concentrati su quelle situazioni che la Sangiustese potrebbe soffrire. Dobbiamo però stare attenti perché ci attende un avversario attrezzato in ogni reparto, hanno una rosa in cui viene abbinata fisicità e tecnica".