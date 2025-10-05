Oggi Cerretese contro Massese . Sfida sul nuovo terreno di gioco. Ancora duello Fucecchio - Cenaia

Real Cerretese-Massese è sicuramente l’incontro più interessante dell’odierna quarta giornata del girone A di Eccellenza (fischio d’inizio alle 15). I biancoverdi ‘medicei’ dopo l’esilio forzato per questa primissima parte di stagione a causa dei lavori di manutenzione al manto erboso del Palatresi di Cerreto Guidi, oggi tornano finalmente a casa per affrontare una delle compagini più ambiziose del lotto. I bianconeri hanno due punti in classifica, tre in meno degli ancora imbattuti uomini di mister Petroni, ma sul campo ne avrebbero conquistati quattro. La Massese è infatti partita con due punti di penalizzazione per alcune pendenze economiche in riferimento alle passate stagioni. La Real Cerretese, nelle cui fila milita l’ex Ferrara, dovrà fare a meno dello squalificato Orsucci in difesa. Remake di coppa, poi, per il Fucecchio che dopo lo 0-2 dello scorso 7 settembre ospita di nuovo al Corsini il Cenaia. Entrambe sono ancora alla ricerca del primo successo in campionato, con gli ospiti che hanno già osservato il proprio turno di riposo. Infine, nello stesso raggruppamento trasferta sulla carta abbordabile per il Montespertoli, che sarà di scena al Magnozzi di Livorno contro il fanalino di coda Pro Sorgenti. I labronici hanno raccolto un solo punto in tre gare, mentre i gialloverdi di Sarti sono ancora imbattuti con tre pareggi. Nel girone B della massima categoria regionale, invece, il Certaldo (nella foto) andrà a far visita alla capolista a punteggio pieno Rondinella. Match decisamente proibitivo per la squadra allenata da Gangoni, alla ricerca ancora non solo dei primi punti, ma anche dei primi gol ufficiali, dopo cinque partite a secco tra coppa e campionato.

Simone Cioni