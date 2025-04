Oggi il 1° memorial. La meglio gioventù per Paolo Tassi

Paolo Tassi sarebbe orgoglioso di vedere un torneo di calcio organizzato dal Real Casalecchio, di cui era presidente, con ai nastri di partenza i migliori talenti dei club più blasonati della regione. E’ quello che succederà oggi a Casalecchio di Reno nel 1° ‘Memorial Paolo Tassi’, torneo di calcio Under 13 e Under 12 che dalle 14 andrà in scena sui campi Veronesi e Nobile e che vedrà la partecipazione delle rappresentative di Bologna, Modena, Reggiana, Sassuolo, Real Casalecchio e Peluso Academy.

Del resto crescere i bambini e i ragazzi all’amore per il calcio era la passione di Tassi (ex dipendente del Carlino, nella foto con Roberto Mancini) prima che in quel tragico 16 luglio 2024 la puntura di un insetto lo strappasse alla vita a soli 64 anni vittima di uno shock anafilattico, sotto gli occhi della moglie Francesca mentre era intento a tagliare l’erba a pochi passi dal suo ufficio al campo Veronesi. "Esserci – dice Francesca – sarà un modo per ricordare una persona speciale". Che ha lasciato un grande vuoto in tutti.

