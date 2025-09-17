Oggi in campo alle 20. Chiesanuova vuole rifarsi nel derby dopo due sconfitte in campionato

La Coppa Italia per dimenticare le battute d’arresto in campionato e ritrovare il sorriso. Il Chiesanuova torna in campo oggi alle 20 per il match di ritorno degli ottavi di finale contro il Montefano. Sarà il primo di due incontri interni in rapida successione contro i viola, perché il calendario di Eccellenza riserva proprio l’incrocio con i cugini domenica in quella che sarà la terza giornata del massimo torneo regionale. Formazioni dunque che si ri-affrontano a distanza di quasi 20 giorni dallo 0-1 biancorosso. Un blitz grazie all’inzuccata di Hernandez a metà ripresa e un blitz che dalle parti di Montefano hanno ritenuto fortunato ricordando le chance per i viola nel primo tempo. Insomma i ragazzi di Mobili, memori delle difficoltà avute nella prima mezzora il 31 agosto, dovranno prestare attenzione. A loro favore il fatto di avere due risultati su tre a disposizione e certamente le motivazioni non mancheranno, non solo per provare a replicare lo splendido cammino della scorsa stagione (concluso con la finale), ma soprattutto per riscattare gli stop con Tolentino e a Montecchio. Mister Mobili andrà con Monti tra i pali dopo il fresco debutto o rimetterà il baby Zannotti? In difesa titolare Monaco che è squalificato domenica e curiosità per le altre scelte, forse i tecnici risparmieranno qualche big per il remake in campionato.

Andrea Scoppa