OGGI LA RIPRESA. Cerri squalificato salta Reggio Emilia. Da valutare Oliana

Una meritata domenica di riposo. E’ quella che si è guadagnata ieri la Carrarese grazie al significativo successo contro la Salernitana. Un giorno di stop che è servito per smaltire l’adrenalina ma anche per riprendersi da una partita dispendiosa che ha visto alcuni giocatori, vedi Cherubini, Zanon e Cicconi, terminare la partita coi crampi. Oggi Calabro ritroverà i suoi ragazzi per preparare la trasferta di Reggio Emilia di sabato prossimo nella quale, oltre ai tre infortunati (Bleve, Coppolaro e Shpendi), dovrà fare a meno anche di Leonardo Cerri. L’attaccante di proprietà della Juve era diffidato e con l’ammonizione rimediata sabato scorso scatterà il turno di squalifica. Si assottigliano ulteriormente, quindi, le scelte offensive del tecnico salentino che potrà in ogni caso contare su Finotto, Cherubini, Torregrossa e Manzari. Da valutare, invece, le condizioni dello sfortunato Filippo Oliana che, a distanza di poco tempo, ha subito una nuova ferita alla testa. Anche questa non gli ha impedito di continuare stoicamente la partita pur con una vistosa fasciatura. Se il taglio precedente aveva richiesto 12 punti di sutura, stavolta il giocatore se l’è cavata con meno. Restando alla difesa sembra che non abbia accusato particolari conseguenze l’utilizzo per l’intera gara di Gabriele Guarino. E’ la prima volta in stagione che il ventenne in prestito dall’Empoli rimane in campo senza venire sostituito. Una buona notizia per Calabro che ritrova un elemento giovane ma di spessore per le rotazioni nel reparto arretrato.

Gian. Bond.