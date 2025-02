OGGI LA RIPRESA. Sabato arriva la Salernitana. Shpendi infortunato

Niente allenamenti ieri per la Carrarese. La squadra azzurra è tornata a Carrara sabato notte e Calabro ha dato una giornata di riposo ai suoi ragazzi che, a partire da oggi, inizieranno la preparazione per la delicata sfida contro la Salernitana. Oggi dovrebbe arrivare il responso ufficiale sulle condizioni di Shpendi. Si parla di uno stiramento al collaterale per l’attaccante albanese che dopo Bleve e Coppolaro potrebbe essere il terzo giocatore costretto a un lungo stop. La Carrarese si troverà contro per la terza giornata consecutiva un avversario che le sta sotto in classifica. La Salernitana arriverà ai piedi delle Apuane forte di due turni di imbattibilità nei quali non ha subito reti. Sarà la prima volta in assoluto che la ’Bersagliera’ entrerà allo stadio dei Marmi. I granata dovranno fare a meno ancora del centrocampista Andres Tello, chiamato a scontare l’ultima delle cinque giornate di squalifica, e valutare le condizioni dell’altro mediano Jeff Reine-Aidelade, che ha saltato le ultime due gare per un problema fisico. La Salernitana, avendo giocato in anticipo venerdì sera col Brescia, ha potuto usufruire di un giorno di riposo in più rispetto alla Carrarese e tornerà anche lei al lavoro oggi. A Carrara ad attendere la formazione campana ci saranno anche due freschi ex come Vincenzo Fiorillo ed Ernesto Torregrossa. Il primo sicuramente sarà in campo nell’undici iniziale mentre un impiego da titolare dell’attaccante italo-venezuelano sarà valutato soltanto al termine della settimana.

Gian.Bond.