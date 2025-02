Oggi la sfida contro il Notaresco. Fermana, Brini sicuro: "C’è voglia di riscatto»

Non è una partita come le altre quella di oggi al Bruno Recchioni (fischio d’inizio alle 14,30) perché la Fermana deve per forza vincere contro il Notaresco. Un successo che serve innanzitutto per spezzare la mini serie negativa di due ko consecutivi in rapida successione, seppur caratterizzati da relative polemiche arbitrali, ma anche perché la classifica langue e la zona caldissima non è poi così lontana. Tra l’altro proprio quella zona infernale della retrocessione diretta vede dentro il Notaresco che è si ultima ma nelle ultime due gare ha ottenuto ben quattro punti sui sei a disposizione, segno che con Massimo Silva in panchina una mini scossa c’è stata. Eppure la Fermana contro L’Aquila e Vigiro non ha demeritato ma ora servono punti per scalare posizioni, per avvicinarci a quella zona salvezza non poi così distante. Sa bene dell’importanza della sfida proprio Fabio Brini che così ha parlato alla vigilia del match: "Sicuramente c’è voglia di riscatto da parte nostra, arriviamo da due sconfitte in due partite decise da episodi, ma come ho detto nel post gara di Senigallia non abbiamo molto tempo per migliorare e il campionato non ci aspetta. Dovremo fare una prestazione importante, ci attende una gara sicuramente ostica e di fronte avremo un avversario che viene da un periodo positivo, con le ultime prestazioni che hanno rinvigorito l’ambiente. Bisognerà essere accorti e pungenti nei momenti giusti per portare a casa un risultato utile. sappiamo l’importanza della gara di domani e vogliamo fare del nostro meglio" Notaresco da prendere con le molle come dicevamo, riequilibrato da Massimo Silva sempre con un 3-5-2 solido in cui Infantino è il pericolo numero uno davanti con Formiconi al centro della difesa e Arrigoni nel cuore della manovra. Squadra che ha dei valori e che non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Fermana che sarà in campo disegnata con il 4-3-3 come di consueto in cui Karkalis tornerà al centro del pacchetto arretrato, Romizi rimetterà al braccio la fascia di capitano mentre forze l’unico dubbio stavolta potrebbe arrivare davanti. Non brillantissimo Sardo nelle due ultime gare, con Pinzi che scalpita per essere in campo dal primo minuto. Probabile formazione Fermana (4-3-3): 12 Perri; 3 Cocino, 4 Tafa, 33 Karkalis, 14 Casucci; 5 Romizi, 7 Etchegoyen, 17 Mavrommatis; 10 De Silvestro, 9 Bianchimano, 11 Sardo A disposizione 1 Di Stasio, 8 Pappalardo, 15 Valsecch, 20 Dragomir, 21 Brandao Vaz, 23 Pinzi, 24 Perez, 26 Tomassini, 27 Granatelli, 29 Carosi All. Brini Roberto Cruciani