Oggi testa ai cremisi e poi il mercato: "Civitanovese, ci attende una battaglia"

In campo, ma anche con uno sguardo rivolto al mercato. Questo l’atteggiamento della società rossoblù in vista della gara di oggi, con Visciano e soci impegnati sul campo del Tolentino. È infatti vicino il ritorno del terzino Valentin Franco, che ieri si è allenato al Polisportivo. Si attende il transfer per tesserarlo. L’ambizione si chiama Tino Susic, centrocampista che vanta trascorsi nella nazionale bosniaca e che, nella scorsa stagione, ha indossato la maglia del Trodica. Ma ora bisogna pensare esclusivamente alla trasferta odierna, per trovare riscatto dopo due sconfitte. "Ci aspetta una battaglia – dice il tecnico Andrea Mercanti –. I cremisi sono una squadra ben organizzata, con un gioco corale. Iori e Moscati due ottimi attaccanti, ma più che i singoli è il collettivo che dovremo affrontare. Lo faremo con il massimo rispetto, cercando di condurre la partita". Guardando indietro: "abbiamo sempre realizzato prestazioni – spiega l’allenatore –. Contro il Matelica, abbiamo costruito molto e subito poco, a parte il gol. Ripartiamo da lì, remando tutti verso la stessa direzione. Sono contento che ci saranno anche i tifosi, ci daranno una grossa mano". Anche il direttore generale Paolo Pochetti ha tenuto a caricare l’ambiente. "Ogni giorno – ha affermato il dirigente –, vogliamo mettere un mattoncino in più rispetto alla preparazione iniziata a luglio. Dobbiamo ripartire dall’ultima prova. Se diamo continuità a quell’intensità, a quella voglia di sacrificio, i risultati arriveranno. Siamo un gruppo molto coeso: se non avessimo lavorato sull’unità, oggi ci sarebbero musi lunghi e malumori, invece non si vede nulla di tutto questo". Allo Stadio "Della Vittoria" (inizio 15.30), la Civitanovese si presenterà con tutti gli effettivi a disposizione.

Francesco Rossetti