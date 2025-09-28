Oggi testa ai cremisi e poi il mercato: "Civitanovese, ci attende una battaglia"
In campo, ma anche con uno sguardo rivolto al mercato. Questo l’atteggiamento della società rossoblù in vista della gara...
In campo, ma anche con uno sguardo rivolto al mercato. Questo l’atteggiamento della società rossoblù in vista della gara di oggi, con Visciano e soci impegnati sul campo del Tolentino. È infatti vicino il ritorno del terzino Valentin Franco, che ieri si è allenato al Polisportivo. Si attende il transfer per tesserarlo. L’ambizione si chiama Tino Susic, centrocampista che vanta trascorsi nella nazionale bosniaca e che, nella scorsa stagione, ha indossato la maglia del Trodica. Ma ora bisogna pensare esclusivamente alla trasferta odierna, per trovare riscatto dopo due sconfitte. "Ci aspetta una battaglia – dice il tecnico Andrea Mercanti –. I cremisi sono una squadra ben organizzata, con un gioco corale. Iori e Moscati due ottimi attaccanti, ma più che i singoli è il collettivo che dovremo affrontare. Lo faremo con il massimo rispetto, cercando di condurre la partita". Guardando indietro: "abbiamo sempre realizzato prestazioni – spiega l’allenatore –. Contro il Matelica, abbiamo costruito molto e subito poco, a parte il gol. Ripartiamo da lì, remando tutti verso la stessa direzione. Sono contento che ci saranno anche i tifosi, ci daranno una grossa mano". Anche il direttore generale Paolo Pochetti ha tenuto a caricare l’ambiente. "Ogni giorno – ha affermato il dirigente –, vogliamo mettere un mattoncino in più rispetto alla preparazione iniziata a luglio. Dobbiamo ripartire dall’ultima prova. Se diamo continuità a quell’intensità, a quella voglia di sacrificio, i risultati arriveranno. Siamo un gruppo molto coeso: se non avessimo lavorato sull’unità, oggi ci sarebbero musi lunghi e malumori, invece non si vede nulla di tutto questo". Allo Stadio "Della Vittoria" (inizio 15.30), la Civitanovese si presenterà con tutti gli effettivi a disposizione.
Francesco Rossetti
Continua a leggere tutte le notizie di sport su