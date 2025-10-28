Okaka, il bomber che fa sognare il Ravenna: "Un gol che aspettavo da due anni"

A 36 anni suonati, e dopo 1.629 giorni dal suo ultimo gol ‘italiano’ (Napoli-Udinese 5-1 dell’11 maggio 2021, terzultima giornata del campionato di serie A), Stefano Okaka è tornato a segnare. Lo ha fatto in serie C, dove non aveva mai giocato. Lo ha fatto con la maglia del Ravenna, club che aveva affrontato da avversario solo una volta, nel 2007, in un Ravenna-Modena 1-1 di serie B. E lo ha fatto in modo tale che finisse in prima pagina, perché, la sua rete di testa, al 97’ di Pianese-Ravenna, ha permesso alla squadra romagnola di portare a casa i tre punti e di restare aggrappata al treno di testa del girone B, a -1 dall’Arezzo capolista, in condominio con l’Ascoli, avversario peraltro nello scontro diretto di domenica al ‘Benelli’.

Dopo una importante carriera sbocciata con la Roma, e proseguita con le maglie italiane di Modena, Bari, Brescia, Parma, Udinese, Sampdoria, oltre a quelle di Fulham, Anderlecht e Watford, e dopo 5 presenze e un gol in nazionale A (chiamato da Conte e richiamato da Mancini), il percorso di Okaka – nato sul lago Trasimeno, a Castiglion del Lago da genitori nigeriani – si era fermato in Turchia, al Basaksehir. Col club di Istanbul, Okaka aveva giocato l’ultima partita l’8 maggio 2023, ovvero gli ultimi minuti del derby Galatasaray-Basaksehir 1-0.

L’ultimo gol in assoluto risaliva invece a due mesi prima, in Gent-Basaksehir 1-1, andata degli ottavi di Conference League: "Vi lascio immaginare cosa possa voler dire, a livello mentale, tornare al gol dopo più di due anni. Ci vuole tanta forza di volontà per allenarsi tutti i giorni. Adesso comincio a stare meglio e a stare bene. Sensazioni? È stato fantastico ritornare a provare l’emozione del gol, soprattutto a tempo scaduto. Ripeto, è stato fantastico. Del resto, è sempre bello fare gol".

Dal palcoscenico della Conference League al Comunale di Piancastagnaio, sembra quasi un altro sport: "Subito dopo aver segnato quel gol, ho pensato immediatamente alla mia famiglia, a mio papà, a mia mamma, a mio fratello Carlo, a mia sorella Stefania e a mio nipote, che mi hanno spinto a tornare in campo. Nonostante la lunga trasferta, c’erano tanti tifosi, quindi mi sono un po’ divertito ad andare a festeggiare con loro. Poi, l’abbraccio dei miei compagni, sono venuti tutti a festeggiare ed è stata una bellissima cosa, ma la strada è ancora lunga, quindi dobbiamo pensare a lavorare. I festeggiamenti, speriamo di poterli fare alla fine".

Che Ravenna fosse nel destino di Stefano Okaka, era scritto da qualche parte. Da apripista aveva fatto Stefania, la sorella gemella, ex pallavolista, oggi mental coach, protagonista, nonostante una lunghissima serie di infortuni, di una buona carriera in serie A, anche all’estero. Dal 2004 al 2007, Stefania ha giocato infatti nel Club Italia, l’invenzione di Marco Bonitta, che aveva sede in città, al Villaggio del Fanciullo.

Roberto Romin