Olimpia Quarrata trionfa al 1° Memorial Paolo Parlanti, battuta la Lucchese ai rigori

Presso il centro sportivo La Palagina si è svolto il 1° Memorial Paolo Parlanti, torneo dedicato alla categoria Pulcini che ha visto scendere in campo ben 12 formazioni, divise in 4 gironi. Le formazioni partecipanti erano: Giovani Via Nova, Stella Rossa Castelfranco, Olimpia Quarrata, Massarosa, Capostrada Belvedere, Montecarlo, Lucchese, Zenith Prato, Hitachi, Young Via Nova, S. Maria Empoli, Academy Porcari. Dopo la fase iniziale, e quella ad eliminazione diretta, sono arrivate le finali. Al termine di queste ha avuto la meglio l’Olimpia Quarrata, che si è imposta ai rigori contro la Lucchese. Nella finalina invece ha fatto festa la squadra degli Young Via Nova, che ha superato per 2-1 il Capostrada Belvedere. Durante la premiazione, che ha visto la festa dei piccoli atleti dell’Olimpia Quarrata, c’è stato anche un sentito momento di ricordo in onore di Paolo Parlanti, persona importante non solo per la società sportiva dei Giovani Via Nova, ma anche per tutta la comunità di Pieve a Nievole.

Simone Lo Iacono