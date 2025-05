Olimpia Quartesana sfida il Rubicone Colissese per la promozione a Savarna

L’Olimpia Quartesana si gioca la promozione alle 16,30 a Savarna, in provincia di Ravenna, contro il Rubicone Colissese, formazione forlivese che aveva centrato il secondo posto nel suo girone, vincendo 2-1. I biancazzurri di mister Fogli arrivano all’ultimo appuntamento stagionale dopo aver vinto il playoff provinciale in casa della Dogatese. "Siamo carichi e vogliosi di centrare l’ultimo obiettivo dell’anno – dice il direttore sportivo Matteo Vecchi – Siamo piazzati bene nella graduatoria regionale, ma non siamo sicuri al 100% del ripescaggio; chiaro che se dovessimo vincere a Savarna, la strada verso la Prima categoria sarebbe tutta in discesa". Un solo assente nell’Olimpia Quartesana, l’attaccante esterno Filippo Faggioli. "La squadra è in salute – interviene il presidente Paolo Viaro – fisicamente e psicologicamente. Confidiamo nei nostri giovani, ricordo che siamo la squadra più giovane del circuito, con 15 under su 21. Questa mattina pranzo sociale a Cona e poi trasferta a Savarna".