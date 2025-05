Olimpia Quartesana trionfa nei playoff: sconfitta la Dogatese e avanza verso la Prima categoria

Dominio biancorosso in campionato, con vittoria all’andata e al ritorno, nella finale playoff il ribaltone dei biancazzurri di Renato Fogli.

Non è stata un’annata fortunata per la Dogatese: secondo posto in campionato, finale di coppa persa ad opera dei mantovani del Sermide e sconfitta nella partita più importante ai playoff.

E’ l’Olimpia Quartesana a strappare il biglietto per la Prima categoria, anche se domenica prossima i biancazzurri dovranno giocare un’ultima partita, contro la vincitrice del playoff del girone romagnolo.

"Vediamo la luce in fondo al tunnel – dice il presidente Paolo Viaro – servirà un ultimo sforzo, domenica prossima in campo neutro, con ogni probabilità Ravenna".

Il presidente biancazzurro riavvolge il nastro della sfida a Dogato: "Abbiamo meritato di vincere. Abbiamo tenuto i ritmi alti, perché sapevamo di avere due risultati su tre a disposizione.

Sono arrivati due gol nella prima parte della gara; dopo l’intervallo la Dogatese ha alzato i ritmi, una disattenzione difensiva ha riaperto la partita. Franciosi ha salvato il risultato parando un calcio di rigore, di lì alla fine abbiamo amministrato".

Adesso vi tocca una fatica supplementare.

"Sapevamo che non sarebbe stata finita, abbiamo fatto però il primo passaggio, che era il più difficile. Il traguardo del ritorno in Prima categoria è alla portata".

Franco Vanini