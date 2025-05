Olimpia Quartesana trionfa nei playoff: ritorno in Prima categoria

dogatese

Marcatori: 10’pt e 20’pt Bergossi, 5’st Vallesani.

In campionato i biancorossi avevano vinto entrambi i confronti, nella finale playoff è stato il Quartesana a vincere la partita decisiva, quella che riporta in Prima categoria l’Olimpia dopo alcuni anni di purgatorio. Ha pesato l’errore dal dischetto a pochi minuti dal termine di Zardi, che poteva rimettere in discussione il risultato.

I biancazzurri di Fogli hanno meritato di vincere, soprattutto per quanto fatto vedere nel primo tempo. Ospiti in gol al 10’ con Bergossi, un gran tiro dalla distanza che si insacca all’incrocio.

La Dogatese accusa il colpo, non c’è reazione, è anzi la formazione biancazzurra a trovare il raddoppio con un tiro dal limite sempre di Bergossi, autore di una doppietta, con la complicità del portiere.

Al 30’ Zardi va vicino al gol, la sua conclusione è respinta dal palo.

Nel secondo tempo la Dogatese entra in campo più determinata e accorcia le distanze al 5’ con Vallesani, il più lesto in mischia a trovare la porta.

Di qui in avanti i padroni di casa provano a trovare la via del gol, la difesa ospite però tiene bene.

Al 38’ occasione d’oro per i biancorossi: Zardi conquista un calcio di rigore, si incarica anche della trasformazione, dagli undici metri la sua conclusione è debole, facile preda di Francosi.

E’ l’ultima opportunità per gli uomini di Davide Rosatti, di qui alla fine non succede più niente di rilevante, nonostante l’incitamento incessante degli oltre trecento spettatori.

