Olimpia Quartesana trionfa nella finale playoff regionale: 3-0 al Rubicone

olimpia quartesana

3

rubicone

0

Marcatori: 15’ Tatani, 48’ Bergossi, 88’ Lescio

Dopo il successo a Dogato, vince anche la finale regionale playoff l’Olimpia Quartesana, coronando una grande stagione dall’inizio alla fine. L’unica nota negativa è stata il grave infortunio di Orpelli, sospetta frattura del perone, trasportato per accertamenti all’ospedale di Argenta.

Sul campo neutro di Savarna, in provincia di Ravenna, si è assistito a una partita a senso unico per l’Olimpia. Già al 15’ i ferraresi erano in vantaggio: calcio d’angolo battuto da Benini sul primo palo, Tatani anticipa tutti di testa e insacca. La reazione forlivese è tutta in una rovescia alla mezz’ora, spettacolare ma fuori bersaglio. Ferraresi pericolosi con Lescio e Rolfini, fuori bersagli di poco.

Fa centro invece la formazione biancazzurra all’inizio del secondo tempo con Bergossi, un gol di pregevole fattura. Su una corta respinta della difesa, raccoglie l’attaccante da fuori area, al volo trova l’angolo dove il portiere non può arrivare.

La squadra di mister Fogli infine cala il tris con Lescio, che finalizza un’azione in velocità, dribbling e tiro vincente. Poi è festa grande. Ben tornata in Prima categoria Olimpia Quartesana.

Franco Vanini