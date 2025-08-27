Olympia, arriva Rojano. E’ la ciliegina sulla torta

Dopo aver ritrovato il 31 maggio scorso nella finale playoff allo ‘Spadoni’ Montecchio contro il Della Rovere la Prima categoria che le mancava da quasi vent’anni (stagione 2006-2007) l’Olympia Macerata Feltria è ripartita per una nuova affascinante avventura. Fondata nel 1959 l’apice della sua storia l’ha avuto nel 2002 quando disputò il campionato di Prima categoria arrivando terza; i suoi colori sociali sono bianco-azzurro a strisce verticali.

Riguardo il mercato di questa estate in una rosa già collaudata sono arrivati giocatori importanti, il colpo grosso è di queste ultime ore: si tratta di Antonio Raùl Rojano (attaccante classe 1991), arrivato in Italia dopo una carriera internazionale snodatasi tra Argentina, Bolivia, Scozia, Spagna, Georgia e Grecia indossando le maglie di Gimnasia La Plata, Sporting Italiano, Real Potosì, Burgos, Dinamo Tbilisi, Niki Volou e Pas Korinthos.

Oltre a Rojano, ieri è stato ingaggiato anche il El Yahmadi Fedi, esterno classe 2002 arrivato in Italia da 2 settimane e che si stava allenando con l’Urbania e calcisticamente giudicato molto bravo. "Questa promozione ha riportato entusiasmo in paese – sottolinea il presidente Fabio Forlani (foto a sinistra) – l’obiettivo è rimanere in Prima categoria però con l’euforia giusta possiamo avere buone soddisfazioni, l’età media penso che sia una delle più basse del girone".

"Quest’anno sarà un anno importante per la nostra società – dice il dg generale Riccardo Vergari – dopo tanti anni torniamo in Prima categoria e sarà bellissimo confrontarsi con società importanti. In paese c’è tanto entusiasmo e sabato sera è stata presentata la squadra in piazza davanti a tanti tifosi. Abbiamo puntato su un allenatore giovane e molto preparato con l’Olympia nel cuore. Il ds Raffaelli ha costruito una rosa giovane (età media 24,24) con tanto potenziale accanto ai confermatissimi protagonisti della cavalcata dello scorso anno culminata con la promozione. La ciliegina sulla torta è l’argentino Antonio Rojano, giocatore con esperienza internazionale nel calcio professionistico".

Staff tecnico. Allenatore: Marco Paci (foto a destra), vice all. Marco Grassi, preparatore portieri e atletica: Antonio Soru e Claudio D’’Angeli. Staff dirigenziale. Presidente Fabio Forlani, vice pres, Marco Pensierini, dg Riccardo Vergari, ds Pasquale Raffaelli, segretario Simone Santori, addetto stampa e social media manager Alessandro Davani. Dirigenti: Claudio Arcangeli, Maximiliano Conti, Michele Falconi, Federico Franca, Emanuele Imola, Mirco Litti, William Manenti, Simone Martini, Riccardo Mennuti, Roberto Rossi, Giovani Ubaldini, Demian Fattori.

La rosa. Portieri: Edoardo Meozzi, Federico Emmanuelli Simoncini. Difensori: Filippo Arcangeli, Andrea Bonci, Enrico Bracci, Samuele Pierucci, Paolo Rocchetti, Alessandro Manenti, Elia Arcangeli, Fedi El Yahamdi. Centrocampisti. Nicola Luigi, Fatty Ousubi, Alberto Saltarelli, Joele Santini, Alberto Simoncini, Francesco Scipioni, Alessandro Cervellera, Mohamed Seck Ir. Attaccanti: Soren Azalian, Francesco Rossi, Andrea Serratore, Andrea Catena, Cristian Imperatori, Lorenzo Marcaccini, Raul Antonio Rojano.

Amedeo Pisciolini