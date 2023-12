Olympia Thyrus giù. Narnese in 10 ma derby suo

OLYMPIA THYRUS

1

NARNESE

2

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Kola, Siragusa (42’st Sugoni A.), Mengoni, Giubilei, Mencarino, Poggi, Grassi, Mazzoni (19’st Angeli), Agostini, Sugoni N. (41’st Filipponi). A disp.: Pitaro, Federici, Sissoko, Sugoni M., Lucidi. All.: Mar. Sugoni.

NARNESE: Rossi, Blasi, Colangelo (10’st Principi, 42’st Pinsaglia), Silveri, Ponti, Rodriguez, Defendi, Petrini (22’st Mariani), Quondam (30’st Grifoni), Zhar, Perugini (14’st De Santis). A disp.: Lugenti, Mora, Annibaldi, Marchetti. All.: Sabatini

ARBITRO: Travaini di Busto Arsizio

MARCATORI: 3’pt Zhar (N), 16’pt Grassi rig. (O), 40’st De Santis (N).

Note: spettatori 300 circa. Espulso al 23’st Blasi (N) per proteste.

Il derby va alla Narnese che supera 2-1 l’Olympia Thyrus con un guizzo del giovane De Santis. Rossoblù di Sabatini in vantaggio dopo 3 minuti con il neo acquisto Zhar. La Thyrus pareggia subito con Grassi su rigore e nella ripresa la Narnese resta anche in dieci per l’espulsione di Blasi ma trova comunque il gol.