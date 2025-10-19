Omag-Mt, l’ora del derby. Contro Vallefoglia a caccia dei primi punti

Un derby alla quarta giornata, oggi, per l’Omag-Mt San Giovanni che affronterà la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia al PalaMegabox di Pesaro (ore 17). Romagna e Marche si ritrovano faccia a faccia in una gara che promette ritmo, emozioni e con punti già importantissimi per la classifica, soprattutto per le marignanesi che vogliono sollevarsi dalla casella 0. La Megabox è reduce dal match contro Milano, una delle squadre più accreditate del campionato, dove ha mostrato trame di gioco solide e buona organizzazione. La Omag-Mt, invece, ha messo in campo una prestazione di valore contro Conegliano, campionessa del mondo in carica, evidenziando soprattutto nel secondo set concrete possibilità di crescita. Ma non sono arrivati punti in classifica. La Megabox ha provveduto ad un cambio in regia, rispetto all’anno scorso, con la pesarese Bartolucci. Al centro è stata confermata Sonia Candi, tra le giocatrici più forti a muro di tutto il campionato, e sempre al centro sono arrivate la croata Butigan, la bulgara Mitkova, la canadese Thokbuom. Temibilissimo l’opposto Bici, quarta miglior realizzatrice del torneo scorso con 481 punti. E naturalmente da segnalare le azzurre campionesse mondiali Giovannini e la schiacciatrice Omoruyi. Riconfermati i liberi De Bortoli e Feduzzi.

Il gruppo guidato da Massimo Bellano continua a lavorare su identità e continuità, mentre la squadra marchigiana di Andrea Pistola può contare dunque su un organico giovane, equilibrato e ben strutturato: regia ordinata, centrali affidabili e attaccanti capaci di alternare potenza e precisione. Il centrale marignanese Sara Caruso ribadisce: "La gara contro Vallefoglia sarà molto importante perché entrambe le squadre hanno grande voglia di crescere e di dimostrare il proprio valore. Loro arrivano da una sconfitta a Milano, noi da una buona prestazione con Conegliano: abbiamo tanta voglia di riscatto. Dovremo leggere bene le loro attaccanti e prepararci con attenzione, in video e in palestra. L’obiettivo è mettere in campo il nostro miglior gioco". Non mancherà il sostegno dei tifosi, pronti a spostarsi in massa a Pesaro.

Luca Pizzagalli