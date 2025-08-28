Omaggio Tutto il Pontedera in un poster

C’è un motivo in più per non perdere l’uscita di domani de La Nazione. Insieme al quotidiano, infatti, troverete in omaggio il poster ufficiale del Pontedera 2025-26, promozione realizzata con la piena collaborazione del club granata. E’ un regalo che coincide con la prima uscita casalinga di campionato per la squadra di Menichini, che alle 21 (di domani appunto) ospita l’Arezzo.

E’ decisamente l’evento sportivo più importante della settimana, ma in queste ore l’interesse dei tifosi è tenuto alto anche da altre due argomenti. Il primo è che il fondo brasiliano Sportheca, dopo aver esaminato documenti e bilanci, avrebbe dato l’ok all’acquisizione del club e in questi giorni gli emissari saranno di nuovo a Pontedera per firmare i preliminari dell’accordo. L’altro riguarda possibili movimenti di mercato. La sensazione è che prima della chiusura, fissata per le 20 di lunedì 1 settembre, qualche operazione, sia in entrata che in uscita, il direttore sportivo Carlo Taldo la metterà a segno.

Per quanto riguarda le cessioni, sembra imminente quella del centrocampista Niccolò Pietra, classe 2003 e sotto contratto fino a giugno 2026. Sul giocatore, che sabato a Sassari è rimasto in panchina, ci sarebbe l’interesse di 3 club di serie C. La sua partenza non verrebbe compensata, perché con il fresco arrivo di Manfredonia, nel ruolo dei due mediani, accanto al titolarissimo Ladinetti, si giocherebbero il posto uno tra Milazzo e appunto l’ex Clodiense, che a Sassari non era col gruppo ma che da lunedì ha iniziato la settimana-tipo di allenamenti.

Più intrigante è invece la situazione che riguarda il possibile colpo in arrivo, ossia l’attacco. Molto è legato al destino di Ianesi, che, almeno a quanto emerso dall’interno del club, pare adesso più destinato a rimanere che a partire. Per lui infatti l’unica offerta "concreta" è stata quella della Pianese (in precedenza si era affacciate anche Foggia e Monopoli), ma l’ex Milan Futuro, che nel frattempo ha cambiato procuratore, sembra l’abbia rispedita al mittente. Quindi se Ianesi resta – e ieri ha partecipato alla partitella di allenamento – Menichini ha un giocatore over potenziale titolare in più da gestire.

Considerando che il paletto imposto dalla società al tecnico è di giocare sempre con 5 under 23 in campo per ricevere il massimo del minutaggio, il "sacrificato" sarà di conseguenza un giocatore esperto. Gli indizi portano al reparto offensivo, dove il Pontedera dispone di un over per età, Andolfi, classe 2000, e di un over per nazionalità, il guineense-portoghese Herculano, che pur essendo un classe 2004 non porta minutaggio in quanto non italiano, e di un unico under, Tarantino, classe 2005. L’idea più logica, quindi, potrebbe essere quella di affiancare a quest’ultimo un altro under. Ma tra i ben informati circola la voce che potrebbe invece arrivare un altro attaccante esperto, sul cui nome però non trapela niente.

Staremo a vedere cosa accadrà in questi ultimi 5 giorni, anche se i movimenti, come ha già specificato Taldo, saranno indipendenti dall’esito del derby con l’Arezzo, da molti considerato la squadra favorita del girone.

Stefano Lemmi