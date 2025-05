Omar Lepri nominato nuovo direttore sportivo del Riccione 1926

Il riccionese Omar Lepri è il nuovo direttore sportivo della Riccione 1926. "Un profilo come quello di Lepri era quello che cercavamo – commenta il patron del club della Perla Verde Roberto Carnevali – E’ stato quasi naturale sceglierlo per le sue competenze e per il forte legame con i colori biancazzurri. In questo modo ci strutturiamo ulteriormente nel percorso di crescita complessivo del club perchè siamo convinti che Omar possa darci una mano importante". Un progetto sportivo che ha coinvolto l’ex difensore, da calciatore già campione d’Italia con la Juniores del Riccione, e che vedrà lavorare Lepri a fianco del riconfermato Marco Bucci in panchina, alla terza stagione con i Cavalieri. "Lavorare a casa non è mai semplice ma il richiamo di questi colori è per me unico – dice Lepri – Collaborerò quotidianamente con persone che stimo e ci sono i presupposti per fare bene, per questo sono pronto a tuffarmi con entusiasmo in questa nuova avventura: alla base c’è la condivisione di valori forti, serietà e voglia di far crescere la squadra".