Omiccioli: "Alma, sono tre punti di platino"

In un campionato dove per l’Alma Fano importante è cercare di vincere ogni partita, il successo, seppure fortunoso arrivato nell’extra time, rappresenta il certificato di una missione compiuta. Ma quanta fatica hanno fatto i granata prima del gol liberatorio di Moschella al 48’ della ripresa per tenere a freno le velleità di un Ostra Calcio che non ha lesinato alcun sforzo nel tentativo di centrare quella che sarebbe stata una grande impresa e una grande sorpresa della prima giornata del campionato di Promozione.

Mentre i gialloblu anconetani si consolano con l’ottima prestazione fornita, in casa Alma si gioisce per i "tre punti di platino intascati", come ha detto mister Mirco Omiccioli che però non è affatto rimasto soddisfatto della prova fornita dalla squadra. "Non siamo andati affatto bene – è il suo esordio – e non dobbiamo assolutamente appellarci alla giustificazioni del tipo faceva caldo, il campo era più stretto, o altro. La realtà è che loro hanno giocato la partita della vita, come immaginavamo e noi non siamo ancora al top della condizione fisica. L’Ostra aveva un altro passo, ci ha aggredito fin dall’inizio e noi avevamo alcuni giocatori, come mio figlio (Andrea Omiccioli, ndr), Pierpaoli che non hanno ancora il ritmo partita, considerato poi che ci è venuto a mancare all’ultimo minuto anche Sabattini e ho dovuto mandare in campo un altro under".

A Pianello di Ostra, ad onor di cronaca, l’Alma si è presentata con diverse assenze che potrebbero aver influito sulla prestazione collettiva della squadra. Senza gli squalificati Giacomelli e Incerti, con Gucci e Saponaro infortunati, Omiccioli si è trovato a dover inventare una difesa, spedendo dietro Mattioli che invece in mezzo al campo avrebbe potuto rivelarsi proprio per le sue caratteristiche di interditore. Poi si è aggiunto Sabattini, colpito da gastrite, col tecnico fanese che ha dovuto rivoluzionare l’attacco, schierando due punte centrali. "Abbiamo sofferto troppo, questo per capacità loro e per errori nostri – ha continuato ancora mister Omiccioli – mentre in certe gare dobbiamo abituarci a soffrire, ma in un’altra maniera, senza cioè concedere tutto agli avversari. Noi siamo chiaramente indietro a livello di gioco e di affiatamento, perché diversi giocatori hanno saltato le amichevoli e dunque non hanno mai giocato assieme. Possiamo solo migliorare a livello di condizione atletica e di gioco".

sil.cla.