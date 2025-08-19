Omiccioli promuove il Fano: "Ci siamo"

L’Alma Fano ha ripreso ieri la preparazione dopo il lungo riposo ferragostano – Mirco Omiccioli ha concesso alla truppa tre giorni di pausa – con uno spirito ancora migliore rispetto all’entusiasmo iniziale, quando cioè si sono iniziati gli allenamenti con la certezza della Promozione e di tornare a chiamarsi nuovamente Alma. Tutto è dovuto al pareggio (1-1) che l’Alma ha conseguito mercoledì scorso nella seconda amichevole della stagione, contro l’Urbania, che ha rappresentato un bel premio per i granata. "È vero che i risultati in questo periodo non contano e io non li guardo assolutamente, però per i ragazzi queste cose fanno piacere – dice il tecnico Mirco Omiccioli – perché contro due formazioni di Eccellenza si è visto dopo la prima gara persa la voglia che avevano addosso. Anche perché giocavano di fronte al loro pubblico che era piuttosto numeroso". Oltre 600 spettatori per un Fano che gioca in Promozione e per giunta in un’amichevole senza pretese rappresentano una spinta e una motivazione in più a fare bene.

"La squadra mi è piaciuta – continua il tecnico granata – soprattutto nell’atteggiamento e nell’approccio alla partita, forse abbiamo sofferto un po’ nei primi minuti, ma poi ci siamo comportati bene. Tenendo conto che l’Urbania è squadra di livello superiore che fa due sedute giornaliere mentre noi ci alleniamo una volta al giorno. Per cui sono contento e dico che dobbiamo proseguire su questa strada". Occorre anche tener presente che contro i durantini l’Alma mancava di ben quattro giocatori che possono considerarsi "titolari", come Gucci, Andrea Omiccioli, Pierpaoli e Sartori. Difficile che si potranno vedere tutti sabato prossimo 23 agosto a Montecchio sempre contro una formazione di Eccellenza come il K-Sport Montecchio. "Mio figlio Andrea – spiega mister Omiccioli – aveva un indolenzimento al polpaccio e non l’ho rischiato, ma sabato a Montecchio ci sarà. Conto anche di avere Sartori che ha iniziato la preparazione con noi, ma che è ancora indietro, però magari qualche minuto lo potrà fare. Per Gucci e Pierpaoli, invece, niente da fare". Il fatto di avere gli uomini contati soprattutto nel reparto offensivo potrebbe spingere la società del presidente Mei a valutare il tesseramento di Niccolò Zaccardo, classe 2007, figlio del campione del mondo 2006 Cristian Zaccardo, ex Palermo, Parma e Milan che dovrebbe essere preferito a Ferdinando Arpaia.

Silvano Clappis