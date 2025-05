Operazione playoff Agnelli carica il Ravenna: "La Pistoiese? Sarà uno stimolo in più"

Sale la febbre da semifinale. Domenica sera, alle 19, al Benelli, arriva la Pistoiese. Un acciacco occorso al difensore Venturini ha messo in allerta Umberto Agnelli. Il 24enne ‘centrale’ di Crema, uno dei confermati della passata stagione, è stato schierato 9 volte da titolare da mister Marchionni nel corso della stagione.

Agnelli, meglio affrontare subito la Pistoiese o avrebbe preferito il Tau?

"Entrambe sono ottime squadre, con caratteristiche diverse. A noi non avrebbe cambiato nulla, perché siamo concentrati sul nostro obiettivo".

Lo scorso anno, il ritiro della Pistoiese a 5 turni dalla fine, falsò il campionato. Cosa le rimane di quella esperienza? "Ci fu tanta amarezza, è innegabile, perché eravamo ancora in corsa con il Carpi per il titolo, poi purtroppo, a certe dinamiche, ci puoi far veramente poco".

Potrebbe essere uno stimolo supplementare per prendersi una rivincita, soprattutto per chi, come lei, c’era anche un anno fa?

"Sì, assolutamente. Sarà uno stimolo in più, però ora bisogna stare concentrati sul presente, che è la cosa più importante".

Il ko dell’andata e il successo del ritorno al Benelli, possono fare testo nell’approccio al match di domenica?

"Può darsi anche di sì, ma, a parer mio, no, perché andremo a giocare una partita secca. O sei dentro, o sei fuori. Quindi, la partita di andata e quella di ritorno contano poco a questo punto".

La Pistoiese ha giocato domenica scorsa contro il Tau, mentre il Ravenna ha ‘riposato’. Chi potrebbe trarre vantaggio da questo ‘sfasamento’?

"Questo non lo so, io penso al Ravenna. Abbiamo sfruttato la settimana di riposo per ricaricare le energie, in modo da arrivare pronti per la gara che ci aspetta". Quali sono le armi, anche individuali, più pericolose della Pistoiese?

"La Pistoiese è un’ottima squadra, una delle più forti di questo girone in quasi tutti i reparti, avendo anche giocatori importanti di categoria superiore".

Giocare col vantaggio del fattore campo e dell’accesso in finale, anche col pareggio al 120’, può essere un’arma a doppio taglio?

"Noi dobbiamo pensare a vincere. Poi, del fattore campo e del doppio vantaggio, sicuramente ci darà una mano, ma noi dobbiamo pensare solo ed esclusivamente al successo".

Secondo lei, il Ravenna, nonostante gli ultimi 2 ko, meriterebbe la finale?

"È stato un peccato perdere le ultime due gare, nonostante avessimo fatto due buone prestazioni. Non mi voglio sbilanciare, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e unita durante tutto il campionato".

Roberto Romin