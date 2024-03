Opes Toscana Calcetto. Autofficina Salva-Dinosauri. Testa a testa per il primato

Si rinnova il testa a testa al vertice nel campionato di serie A di calcio a 5 organizzato dall’Opes Toscana Calcetto. La capolista Autofficina Salva centra il quattordicesimo successo in quindici partite di massima serie e mantiene tre punti di vantaggio sulla diretta rivale, i Dinosauri, a loro volta vincenti nell’ultimo turno. Entrando nel dettaglio, la capolista batte 9-2 il Manchavevi con la tripletta di Bloisi, le doppiette di Biancucci e Sorisi, e i gol di Marrone e Nunziati. Per gli avversari reti della bandiera di Diodato e Talarico. A sua volta i Dinosauri rispondono col 9-2 rifilato al Kodokan, al quale non basta la doppietta di Bramini. Per la seconda della classe è scatenato Calamai autore di un poker, seguito dalla doppietta di Rosati e Andrea Milani e dal singolo bersaglio di Francesco Milani. La lotta per il gradino più basso del podio della massima serie dell’Opes Toscana Calcetto vede invece come protagonisti Real Madrink e I Diavoli dei Balcani, con quest’ultimi che hanno un punto di vantaggio. Entrambe devono ancora giocare il proprio match nella seconda giornata di ritorno della serie A: I Diavoli attendono lo Shakhtar Sacra, il Real gioca stasera alle 22.20 a Iolo contro Il Vergè. Il quadro di giornata si chiude stasera sempre a Iolo alle 21.30 con la sfida fra Red Lion c5 e Divano Kiev, cioè fra chi spera di avvicinarsi alle zone alte della classifica e chi vuole allontanare lo spettro dell’ultimo posto.