Opes Toscana Calcetto. L’Autofficina dilaga. Ok anche lo Shakthar

Sono tre le formazioni che condividono la vetta del campionato di serie A di calcio a 5 organizzato dall’Opes Toscana Calcetto. Al vertice della massima serie troviamo Dinosauri, Masterfurios e Autofficina Salva, con quest’ultima formazione che però ha giocato una partita in più. Ci riferiamo al 6-1 rifilato alla Casa del Popolo di Bacchereto, firmato dalla tripletta di Sorisi (per gli avversari gol della bandiera di Innocenti). Dinosauri e Masterfurios devono invece ancora giocare il loro match della quarta giornata contro rispettivamente Real Madrink e Lesagora. Passando agli altri match disputati in settimana, netta vittoria del Red Lion che batte 12-8 il Kodokan.

Un’affermazione che vale la sesta piazza momentanea e che ha visto grande protagonista Maccelli con cinque gol. Bene anche Bartoloni con un poker e Matera con una tripletta. Sul fronte opposto tripletta di Barcali, doppietta di De Santis e Bramini, e gol di D’Amico. Vittoria tennistica invece per lo Shakthar Sacra che supera 6-3 il Gallotasaray fanalino di coda del girone, ancora fermo al palo proprio come la Divano Kiev (che però stasera alle 21.30 a Iolo deve ancora giocare la propria sfida della quarta giornata contro il Manchavevi).

Quella messa in campo dallo Shakhtar è stata una vera e propria cooperativa del gol visto che sono andati a bersaglio Bugiani, Cipriani, Nincheri, e Puggelli, oltre alla doppietta di Orlandi. Per il Kiev doppietta di Moretti e rete di Cocchi. Il quadro di giornata si chiuderà sempre stasera a Iolo, con fischio d’inizio alle 22.20, col match fra Il Vergè e i Diavoli dei Balcani due formazioni staccate di un solo punto in classifica fra loro e che stanno cercando di rientrare nella corsa per il vertice dopo un inizio di stagione caratterizzato da alti e bassi.