Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Opportunita’. Corso arbitri nazionale. La presentazione

Opportunita’. Corso arbitri nazionale. La presentazione

La sezione Arbitri di Grosseto apre le porte al pubblico con un incontro introduttivo dedicato al nuovo corso arbitri nazionale....

di ANDREA CAPITANI
16 settembre 2025
Pallone

Pallone

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

La sezione Arbitri di Grosseto apre le porte al pubblico con un incontro introduttivo dedicato al nuovo corso arbitri nazionale. L’appuntamento è fissato per venerdì 26 alle 18.15 nella sede di via Genova 48, a Grosseto. Durante l’open day sarà possibile conoscere da vicino il percorso formativo e le opportunità offerte dall’attività arbitrale, che rappresenta non solo un’esperienza sportiva ma anche una preziosa occasione di crescita personale.

Diventare arbitro significa entrare a far parte di una grande squadra e beneficiare di numerosi vantaggi come: materiale tecnico gratuito, accredito gratuito per ogni stadio d’Italia, rimborso spese per ogni gara arbitrata, doppio tesseramento fino ai 19 anni, che permette di arbitrare e continuare a giocare.

I requisiti. Età compresa tra 14 e 40 anni (14 anni compiuti - 40 anni non compiuti), essere cittadino dell’Unione Europea o avere regolare permesso di soggiorno, certificato medico di idoneità sportiva agonistica. Nessuna esperienza richiesta. Impegno di due lezioni settimanali per circa due mesi.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su