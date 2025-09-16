Opportunita’. Corso arbitri nazionale. La presentazione
La sezione Arbitri di Grosseto apre le porte al pubblico con un incontro introduttivo dedicato al nuovo corso arbitri nazionale. L’appuntamento è fissato per venerdì 26 alle 18.15 nella sede di via Genova 48, a Grosseto. Durante l’open day sarà possibile conoscere da vicino il percorso formativo e le opportunità offerte dall’attività arbitrale, che rappresenta non solo un’esperienza sportiva ma anche una preziosa occasione di crescita personale.
Diventare arbitro significa entrare a far parte di una grande squadra e beneficiare di numerosi vantaggi come: materiale tecnico gratuito, accredito gratuito per ogni stadio d’Italia, rimborso spese per ogni gara arbitrata, doppio tesseramento fino ai 19 anni, che permette di arbitrare e continuare a giocare.
I requisiti. Età compresa tra 14 e 40 anni (14 anni compiuti - 40 anni non compiuti), essere cittadino dell’Unione Europea o avere regolare permesso di soggiorno, certificato medico di idoneità sportiva agonistica. Nessuna esperienza richiesta. Impegno di due lezioni settimanali per circa due mesi.
