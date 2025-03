Ora è ufficiale. Semifinali play-off domenica 11 maggio. La finale c’è il 18

Semifinali, l’11 maggio, alle 16. Finale il 18 maggio, sempre alle 16 (stessa data in cui il Giro d’Italia farà tappa a Siena): il Dipartimento Interregionale ha reso note ieri le date dei play-off di Serie D. E anche dei play out, in programma lo stesso l’11 maggio alle 16.

Le semifinali di girone vedranno la squadra seconda classificata in campionato, affrontare, in casa, la quinta e la terza, in casa, la quarta. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si svolgeranno i supplementari; persistendo la parità accederà alla fase successiva, la società meglio classificata al termine del campionato.

Se una o più squadre avessero chiuso il campionato a pari punti, conteranno, nell’ordine, le lunghezze ottenute negli scontri diretti; la differenza reti negli scontri diretti; la differenza reti in campionato; il maggior numero di reti segnate in campionato; la miglior posizione nella Coppa Disciplina; il sorteggio.

Le squadre qualificate alla seconda fase, si incontreranno in gara unica sul campo della società meglio classificata nelle rispettive classifiche di girone. In caso di parità al 90’, saranno effettuati i supplementari; persistendo la parità, accederà la società meglio classificata nella regular season.