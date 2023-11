Ora il Real FQ non può più sbagliare. Seravezza sul campo della Sangio

Penultima domenica di novembre con tante altre partite importantissime per le nostre squadre versiliesi impegnate nei campionati che vanno dalla Serie D fino alla Seconda categoria. Intanto il Comitato Regionale Toscana in settimana ha ufficializzato che la giornata non disputata (dall’Eccellenza alla Seconda categoria, per quanto riguarda i dilettanti) la scorsa domenica 5 novembre per l’alluvione che ha colpito buona parte della regione verrà recuperata sabato 23 dicembre, a meno di accordi diversi fra le società. Ma vediamo nel dettaglio cosa attende domani alle ore 14.30 le “nostre“, con tanto di terne.

Serie D (12ª giornata). Nel girone E tosco-umbro la seconda della classe Seravezza domani sarà di scena al “Fedini“ di San Giovanni Valdarno contro la Sangiovannese. Christian Amoroso ha tutti a disposizione tranne il lungodegente Maffei e potrà schierare ancora l’undici tipo (sta bene pure Camarlinghi). Ad arbitrare ci sarà Martina Molinaro di Lamezia Terme, assistita da Cosimo De Tommaso di Voghera e da Marco Riccobene di Enna. Match casalingo per un Real Forte dei Marmi Querceta che non può più permettersi di sbagliare. I bianconerazzurri avranno l’Aquila Montevarchi (più stanca avendo giocato, e vinto, il recupero di mercoledì a Ponsacco) al “Necchi-Balloni“ e ci sarà anche l’ultimo innesto Gemmi a disposizione di Francesco Buglio. Dirigerà Gianluca Toselli di Gradisca d’Isonzo, coadiuvato da Pierfrancesco Carlevaris di Trieste e Davide Bignucolo di Pordenone. Per il Real FQ questa col Montevarchi e poi la prossima col Sansepolcro devono essere gare da 4 o 6 punti... anche perché dopo il calendario fino a Natale prevede Grosseto, Tau, Follonica Gavorrano e derbyssimo a Seravezza.

Eccellenza (11ª). È la prima in casa al Comunale per il nuovo tecnico del Camaiore Pietro Cristiani che domenica scorsa esordì vincendo in trasferta con la Geotermica. Domani i bluamaranto ricevono il sempre tostissimo River Pieve di Pacifico Fanani. Il “derby provinciale“ sarà arbitrato da Rudy Ogliormino di Piombino, con guardalinee Vittorio Poggipolini di Empoli e Francesco Paoli di Piombino.

Promozione (12ª). Oltre a Viareggio-Pontremolese oggi come anticipo c’è pure Pieve Fosciana-Dicomano. Il Pietrasanta gioca domani sul sintetico del “Pedonese“ a Marina contro la San Marco Avenza dei grandi ex Gianmarco Mancini e Giacomo Maggiore. Terna con Giovanni Macca di Pisa ed i due assistenti Ilona Chernenkova e Giorgio Rossetti entrambi di Piombino.

Prima categoria (10ª). Nel girone A la capolista Forte dei Marmi è sul campo dell’Atletico Lucca (designato Roberto Scardigli di Livorno). Poi ci sono Capezzano-Giovani Via Nova (Gianlorenzo Sangiovanni di Pisa) e Corsanico-CQS Pistoia (Ludovico Cravini di Livorno). Nel B la Torrelaghese sul campo de la Cella (Federico Costantini di Livorno).

Seconda categoria (10ª). Lo Sporting Camaiore è a Filattiera (fischia Giuseppe Mililli di Pisa). In casa Massarosa con la Villafranchese (Alfonso Oliva di Lucca) e Lido di Camaiore col Ricortola (Andrea Palumbo di Lucca).