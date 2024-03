Ora il Viaccia non sorride. Ma i play out sono a bada

Viaccia

1

Lampo Meridien

3

VIACCIA: Biancalani, Melani, Querci, Martin, Carlesi, Maiolino, Sforzi, Medini, Tomberli, Servillo, Rozzi. All. Ambrosio.

LAMPO MERIDIEN: Tirabasso, Simi, D’Angelo, Mazzanti, Massaro, Del Sorbo, Bonni, Vettori, Pirone, Maiorana, Raffi. All. Magrini.

Arbitro: Menchini di Viareggio.

Reti: 26’ Servillo, 39’ Bonni, 77’ e 92’ Maiorana.

Il turno infrasettimanale del girone A di Promozione non sorride al Viaccia. Gli uomini di mister Ambrosio, infatti, vengono superati per 3-1 fra le mura amiche dalla Lampo Meridien e rimangono a quota 31 punti, al quintultimo posto della classifica, ma comunque al sicuro dai play out per via della forbice di punti con la penultima in classifica (il Maliseti Seano). In realtà i padroni di casa sono anche partiti bene, trovando al 26’ il gol del vantaggio con Servillo, abile ad intercettare l’assist di Rozzi e calciare di prima intenzione. Al 39’ arriva però immediato il pareggio ospite, con Bonni che ruba palla a Martin al limite dell’area e si presenta a tu per tu con Biancalani, infilando l’1-1. Squadre negli spogliatoi in perfetta parità. Nella ripresa Vettori calcia sulla traversa il calcio di rigore del possibile 2-1 per la Lampo Meridien, ma pochi minuti dopo Maiorana probabilmente sfiora un cross insidioso e lo mette alle spalle di Biancalani, regalando il vantaggio ai suoi. Nel finale è ancora Maiorana a siglare la personale doppietta.

L.M.