Ora la Robur si concentra sul derby. Intanto sul mercato non ci sono novità

Iniziati ieri gli allenamenti della Robur in vista dell’esordio di domenica in gare ufficiali contro il Poggibonsi. Una gara che di certo non racchiude grossi stimoli vista l’importanza relativa (eufemismo) della Coppa Italia di categoria. Ma oltre a tentare di evitare figuracce contro i giallorossi come quella vista nell’ultimo test amichevole i 90 minuti (più gli eventuali rigori) serviranno a prepararsi ai ritmi e alle difficoltà che inizieranno definitivamente sette giorni dopo quando sullo stesso manto erboso arriverà il Tau Altopascio.

Da valutare in vista del primo derby della stagione i quattro assenti di sabato scorso. I due portieri Michielan (out per febbre contro i modenesi) e Di Vincenzo (sempre alle prese con il problema alla spalla che lo ha tenuto fuori nelle ultime quattro uscite) e i due attaccanti Noccioli (che si era infortunato contro il Ghiviborgo sei giorni prima) e Giannetti, tenuto precauzionalmente fuori per un leggero fastidio muscolare contro il Cittadella Vis Modena. Quest’ultimo salterà la sfida di Coppa ma dovrebbe tornare ad allenarsi col gruppo tra una settimana in vista della gara di esordio in campionato.

Dal mercato intanto nessuna novità. Servirebbe un difensore classe 2006, possibilmente destro, e con un po’ di esperienza per aumentare la batteria difensiva e prevenire eventuali problemi legati ad infortuni o squalifiche. Poi come è noto manca una seconda punta (o trequartista) che si posizioni alle spalle di Menghi o Giannetti e che completi un reparto un cui ci sono solo Nardi, Lucas e Noccioli. L’addio per motivi personali di Boccardi ha complicato i piani bianconeri anche perché poi diventa difficile trovare giocatori importanti in questa fase se non si dispone di budget altrettanto importanti. La speranza è che la rosa possa essere completa entro l’inizio del campionato considerando già le difficoltà che il mese di settembre metterà di fronte a Somma e compagni. dopo l’esordio col Tau ci sarà la trasferta di Orvieto contro una delle rivelazioni della passata stagione (14). Poi domenica 21 bis del derby col Poggibonsi stavolta con i tre punti in palio. La trasferta di Scandicci (24) e il match col Terranuova in casa (28) chiuderanno il primo mese di ostilità.

Guido De Leo